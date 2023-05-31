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Türkiye Avrupa Birliğine üye mi? Türkiye Avrupa Birliğine üye oldu mu? Avrupa Birliğinde hangi ülkeler var?

Türkiye Avrupa Birliğine üye mi? Türkiye Avrupa Birliğine üye oldu mu? Avrupa Birliğinde hangi ülkeler var?

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Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü için Avrupa Birliği büyük önem arz etmesi nedeniyle birçok kişi tarafından Türkiye Avrupa Birliğine üye mi? Sorusu merak edilmekte ve araştırılmakta. Peki, Türkiye Avrupa Birliğine üye mi? Türkiye Avrupa Birliğine üye oldu mu? Avrupa Birliğinde hangi ülkeler var?

Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü ve seçimler ile birlikte birçok vatandaş tarafından Türkiye Avrupa Birliğine üye mi? Sorusu başta olmak üzere Avrupa Birliğine dair birçok detay araştırma konusu haline geliyor. Peki, Türkiye Avrupa Birliğine üye mi? Türkiye Avrupa Birliğine üye oldu mu? Avrupa Birliğinde hangi ülkeler var?

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE Mİ?

Türkiye Avrupa Birliğine üye olan ülkeler arasında yer almıyor. Avrupa Birliği üyesi ülkeler, 1 Mayıs 2004 tarihinde yirmi beş üyeye ulaştı. Türkiye Avrupa Birliğine üye olan ülkeler aşağıda yer almaktadır.

Devlet Resmi adı Kabul Nüfus Alan (km²)Başkent Para Birimi Avrupa Parlamentosu Üyeleri
Almanya Almanya Federal Cumhuriyeti 1957Kurucu 82.314.906 357.050 Berlin Euro 99
Avusturya Avusturya Cumhuriyeti 1995 8.316.487 83.871 Viyana Euro 18
Belçika Belçika Krallığı 1957Kurucu 10.584.534 30.528 Brüksel Euro 24
Bulgaristan Bulgaristan Cumhuriyeti 2007 7.679.290 110.912 Sofya Bulgar levası 18
Çekya Çek Cumhuriyeti 2004 10.306.709 78.866 Prag Çek korunası 24
Danimarka Danimarka Krallığı 1973 5.457.415 43.094 Kopenhag Danimarka kronu 14
Estonya Estonya Cumhuriyeti 2004 1.342.409 45.226 Tallinn Euro 6
Finlandiya Finlandiya Cumhuriyeti 1995 5.289.128 338.145 Helsinki Euro 14
Fransa Fransa Cumhuriyeti 1957Kurucu 63.392.140 547.030 Paris Euro 78
Hırvatistan Hırvatistan Cumhuriyeti 2013 4.398.150 56.594 Zagreb Euro 12
Hollanda Hollanda Krallığı 1957Kurucu 16.372.715 41.526 Amsterdam Euro 27
İrlanda İrlanda Cumhuriyeti 1973 4.239.848 70.273 Dublin Euro 12
İspanya İspanya Krallığı 1986 45.116.894 506.030 Madrid Euro 54
İsveç İsveç Krallığı 1995 9.142.817 449.964 Stockholm İsveç kronu 19
İtalya İtalya Cumhuriyeti 1957Kurucu 59.131.287 301.318 Roma Euro 78
Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti 2004 766.400 9.251 Lefkoşa Euro 6
Letonya Letonya Federal Cumhuriyeti 2004 2.281.305 64.589 Riga Euro 9
Litvanya Litvanya Cumhuriyeti 2004 3.373.991 65.303 Vilnius Euro 13
Lüksemburg Lüksemburg Büyük Dükalığı 1957Kurucu 476.200 2.586 Lüksemburg Euro 6
Macaristan Macaristan 2004 10.066.158 93.030 Budapeşte Macar forinti 24
Malta Malta Cumhuriyeti 2004 404.962 316 Valletta Euro 5
Polonya Polonya Cumhuriyeti 2004 38.635.144 312.683 Varşova Polonya zlotisi 54
Portekiz Portekiz Cumhuriyeti 1986 10.599.095 92.391 Lizbon Euro 24
Romanya Romanya Cumhuriyeti 2007 21.565.119 238.391 Bükreş Rumen leyi 35
Slovakya Slovak Cumhuriyeti 2004 5.396.168 49.037 Bratislava Euro 14
Slovenya Slovenya Cumhuriyeti 2004 2.013.597 20.273 Ljubljana Euro 7
Yunanistan Helen Cumhuriyeti 1981 11.125.179 131.990 Atina Euro 24
Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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