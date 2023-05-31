Türkiye Avrupa Birliğine üye mi? Türkiye Avrupa Birliğine üye oldu mu? Avrupa Birliğinde hangi ülkeler var?
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü için Avrupa Birliği büyük önem arz etmesi nedeniyle birçok kişi tarafından Türkiye Avrupa Birliğine üye mi? Sorusu merak edilmekte ve araştırılmakta. Peki, Türkiye Avrupa Birliğine üye mi? Türkiye Avrupa Birliğine üye oldu mu? Avrupa Birliğinde hangi ülkeler var?
Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü ve seçimler ile birlikte birçok vatandaş tarafından Türkiye Avrupa Birliğine üye mi? Sorusu başta olmak üzere Avrupa Birliğine dair birçok detay araştırma konusu haline geliyor. Peki, Türkiye Avrupa Birliğine üye mi? Türkiye Avrupa Birliğine üye oldu mu? Avrupa Birliğinde hangi ülkeler var?
TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE Mİ?
Türkiye Avrupa Birliğine üye olan ülkeler arasında yer almıyor. Avrupa Birliği üyesi ülkeler, 1 Mayıs 2004 tarihinde yirmi beş üyeye ulaştı. Türkiye Avrupa Birliğine üye olan ülkeler aşağıda yer almaktadır.
|Devlet
|Resmi adı
|Kabul
|Nüfus
|Alan (km²)
|Başkent
|Para Birimi
|Avrupa Parlamentosu Üyeleri
|Almanya
|Almanya Federal Cumhuriyeti
|1957Kurucu
|82.314.906
|357.050
|Berlin
|Euro
|99
|Avusturya
|Avusturya Cumhuriyeti
|1995
|8.316.487
|83.871
|Viyana
|Euro
|18
|Belçika
|Belçika Krallığı
|1957Kurucu
|10.584.534
|30.528
|Brüksel
|Euro
|24
|Bulgaristan
|Bulgaristan Cumhuriyeti
|2007
|7.679.290
|110.912
|Sofya
|Bulgar levası
|18
|Çekya
|Çek Cumhuriyeti
|2004
|10.306.709
|78.866
|Prag
|Çek korunası
|24
|Danimarka
|Danimarka Krallığı
|1973
|5.457.415
|43.094
|Kopenhag
|Danimarka kronu
|14
|Estonya
|Estonya Cumhuriyeti
|2004
|1.342.409
|45.226
|Tallinn
|Euro
|6
|Finlandiya
|Finlandiya Cumhuriyeti
|1995
|5.289.128
|338.145
|Helsinki
|Euro
|14
|Fransa
|Fransa Cumhuriyeti
|1957Kurucu
|63.392.140
|547.030
|Paris
|Euro
|78
|Hırvatistan
|Hırvatistan Cumhuriyeti
|2013
|4.398.150
|56.594
|Zagreb
|Euro
|12
|Hollanda
|Hollanda Krallığı
|1957Kurucu
|16.372.715
|41.526
|Amsterdam
|Euro
|27
|İrlanda
|İrlanda Cumhuriyeti
|1973
|4.239.848
|70.273
|Dublin
|Euro
|12
|İspanya
|İspanya Krallığı
|1986
|45.116.894
|506.030
|Madrid
|Euro
|54
|İsveç
|İsveç Krallığı
|1995
|9.142.817
|449.964
|Stockholm
|İsveç kronu
|19
|İtalya
|İtalya Cumhuriyeti
|1957Kurucu
|59.131.287
|301.318
|Roma
|Euro
|78
|Kıbrıs Cumhuriyeti
|Kıbrıs Cumhuriyeti
|2004
|766.400
|9.251
|Lefkoşa
|Euro
|6
|Letonya
|Letonya Federal Cumhuriyeti
|2004
|2.281.305
|64.589
|Riga
|Euro
|9
|Litvanya
|Litvanya Cumhuriyeti
|2004
|3.373.991
|65.303
|Vilnius
|Euro
|13
|Lüksemburg
|Lüksemburg Büyük Dükalığı
|1957Kurucu
|476.200
|2.586
|Lüksemburg
|Euro
|6
|Macaristan
|Macaristan
|2004
|10.066.158
|93.030
|Budapeşte
|Macar forinti
|24
|Malta
|Malta Cumhuriyeti
|2004
|404.962
|316
|Valletta
|Euro
|5
|Polonya
|Polonya Cumhuriyeti
|2004
|38.635.144
|312.683
|Varşova
|Polonya zlotisi
|54
|Portekiz
|Portekiz Cumhuriyeti
|1986
|10.599.095
|92.391
|Lizbon
|Euro
|24
|Romanya
|Romanya Cumhuriyeti
|2007
|21.565.119
|238.391
|Bükreş
|Rumen leyi
|35
|Slovakya
|Slovak Cumhuriyeti
|2004
|5.396.168
|49.037
|Bratislava
|Euro
|14
|Slovenya
|Slovenya Cumhuriyeti
|2004
|2.013.597
|20.273
|Ljubljana
|Euro
|7
|Yunanistan
|Helen Cumhuriyeti
|1981
|11.125.179
|131.990
|Atina
|Euro
|24