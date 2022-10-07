Türkiye ampute yarı final maçı ne zaman? Türkiye- Özbekistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- Özbekistan maçı hangi kanalda? Türkiye yarı final!

Ampute Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil eden Türkiye ampute takımımızın maçları heyecanla takip ediliyor. Sporseverlerin ilgisini çeken Ampute Dünya Kupası'nın maçları heyecanla takip ediliyor. Milli takımımızın çıkacağı Türkiye - Özbekistan maçının ne zaman olduğu ise araştırılmakta. Yarı finalda Özbekistan ile maça çıkacak olan Türkiye ampute takım maçı bekleniyor. Türkiye ampute yarı final maçı ne zaman? Türkiye- Özbekistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- Özbekistan maçı hangi kanalda?

Türkiye - Özbekistan maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Fas ile çeyrek finalda yarışan Türkiye ampute takım şimdi ise yarı finale yükseldi.Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Fas'ı 4-1 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalda Özbekistan ile maça çıkacak olan Türkiye ampute takım maçı bekleniyor. Türkiye ampute yarı final maçı ne zaman? Türkiye- Özbekistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- Özbekistan maçı hangi kanalda? TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan maça, ay- yıldızlı ekip, Bülent Çetin, Okan Şahiner, İsmail Korkmaz, Şeyhmus Erdinç, Kemal Güleş, Rahmi Özcan ve Ömer Güleryüz yedilisiyle başladı. Karşılaşmaya etkili başlayan ay-yıldızlılar, 11. dakikada Rahmi Özcan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren milliler, 28. dakikada Ömer Güleryüz ve 34. dakikada da Kemal Güleş'in golleriyle farki üçe çıkardı. Fas, 48. dakikada bir gol bularak umutlansa da Türkiye, Kemal Güleş ile 50+1. dakikada bir gol daha buldu ve sahadan 4-1 galip ayrıldı. Adını yarı finale yazdıran Ampute Futbol Milli Takımı, yarı finalde Özbekistan ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE- ÖZBEKİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye- Özbekistan yarı final maçı 7 Ekim Cuma günü saat 20:00'da oynanacak.

TÜRKİYE- ÖZBEKİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye- Özbekistan yarı final maçı TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.