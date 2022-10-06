Ampute Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil eden Türkiye ampute takımımızın maçları heyecanla takip ediliyor. Sporseverlerin ilgisini çeken Ampute Dünya Kupası'nın maçları heyecanla takip ediliyor. Milli takımımızın çıkacağı Türkiye - Fas maçının ne zaman olduğu ise araştırılmakta. Türkiye Ampute takımımızın çeyrek finale çıkmasıyla ampute takım çeyrek final maçı ne zaman? sorusu merak ediliyor. Türkiye Ampute takım çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- Fas maçı ne zaman? Türkiye- Fas

Türkiye Ampute takım çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu merak ediliyor. A grubunda 3 maça çıkarken 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile gruptan çıkmasının ardından Türkiye Ampute takımımız Meksika ile çıktığı maçtan galip ayrılarak çeyrek finale adını yazdırdı. Futbolseverler ise Türkiye Ampute takım çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? sorusunu araştırıyor. Peki, Türkiye Ampute takım çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- Fas maçı ne zaman? Türkiye- Fas maçı hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE- FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Ampute Takımımız çeyrek finalde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Fas ile karşı karşıya gelecek. Türkiye çeyrek final maçı 6 Ekim tarihinde saat 20:00'da oynanacak.

TÜRKİYE- FAS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye çeyrek final maçı 6 Ekim tarihinde saat 20:00'da TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın son 16 turunda Meksika ile karşı karşıya geldi.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan maçın ilk yarısını ay-yıldızlı ekip, 11 ve 23. dakikasında Ömer Güleryüz'ün attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Savaş Kaya'nın attığı golle skoru 3-0'a getiren milliler, 40. dakikada da Ömer Güleryüz'ün golüyle 4 farklı üstünlük kurdu. Oyunun kontrolünü elinde bulunduran Türkiye, 49. dakikada Şeyhmus Erdinç'in golüyle bir gol daha buldu ve sahadan 5-0 üstünlükle ayrıldı.

Net bir sporla maçı kazanan ay-yıldızlı futbolcular büyük sevinç yaşadı.

Adını çeyrek finale yazdıran Ampute Futbol Milli Takımı, Fas ile yarı finale çıkmak için mücadele edecek.

Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın son 16 turunda Meksika'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Osman Çakmak, Meksika karşısında net bir skorla galip geldiklerini kaydetti.

Bir oyun felsefeleri olduğunu aktaran Çakmak, "Misket oynasak kazanmamız lazım. Türk milleti bu mutluluğu hak ediyor. Futbol ekolü olan, bizden çok önce ampute futbola başlayan Meksika karşısında 5-0'lık net bir skorla galip geldik. Mutlu ve huzurlu bir şekilde yarın Fas ile karşılaşacağız." dedi.

Futbolcularının performansını öven Çakmak, "Çocuklara söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Futbolun bütün doğrularını sergilediler, ben de kenardan resital izledim. Türk milleti bundan daha fazlasını hak ediyor. 85 milyon tek yürek olduğu zaman kimse bizim bileğimizi bükemez. İnşallah yarın da güzel bir sonuçla adımızı yarı finale yazdırırız." ifadelerini kullandı.