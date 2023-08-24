A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki C Grubu'ndaki dördüncü maçında Yunanistan'ı 3-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Peki, Türkiye - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye voleybol maçı hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki C Grubu'ndaki dördüncü maçında Yunanistan'ı 3-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Filenin Sultanları, bu sonucun ardından son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Arama motorlarında ise Türkiye - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? soruları aratıldı.

TÜRKİYE - ALMANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Heyecan kesecek olan voleybol karşılaşması 24 Ağustos günü saat 21.00'de başlayacak.

TÜRKİYE - ALMANYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Almanya'nın CEV Avrupa Şampiyonası'nda oynayacağı karşılaşma TRT Spor ekranlarında izleyici ile buluşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki C Grubu'ndaki dördüncü maçında Yunanistan'ı 3-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Filenin Sultanları, bu sonucun ardından son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Milliler, gruptaki beşinci ve son maçında bugün saat 21.00'de Almanya ile karşılaşacak.

TÜRKİYE KADIN MİLLİ VOLEYBOL TAKIMI HAKKINDA

Türkiye kadın millî voleybol takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yönetilen ve Türkiye'yi uluslararası kadın voleybol karşılaşmalarında temsil eden takımdır. 16 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla FIVB dünya sıralamasında 1. sırada bulunmaktadır. 2003 yılında, ikinci olduğu Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonasından bu yana, Türkiye'de "Filenin Sultanları" unvanı ile tanınmaktadır. Bu unvan, o yıl karşılaşmaları anlatan TRT Spikerleri tarafından takımın maçlarda gösterdiği efsanevi performans sonrasında verilmiştir. Ülkenin milli takım düzeyinde takım sporlarında en başarılı derecelerini elde etmiştir.