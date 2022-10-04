Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye- Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- Almanya maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Gündem Haberleri

Türkiye- Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- Almanya maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Dünya kadın voleybol turnuvası kapsamında oynanan voleybol maçları büyük ilgi çekmekte. Türkiye Milli Kadın Voleybol takımımızın ülkemizi temsil ettiği Dünya kadın voleybol turnuvası heyecanla takip ediliyor. Sporseverlerin gündeminde ise Türkiye- Almanya maçı ne zaman? sorusu yer alıyor. Peki, Türkiye- Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- Almanya maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı ne zaman?

ÜNLÜ YÜZLERİN SESLERİ - Kadir Özübek, seslendirme ve dublajda Türkiye'nin bir numara olduğunu söylediÜNLÜ YÜZLERİN SESLERİ - Kadir Özübek, seslendirme ve dublajda Türkiye'nin bir numara olduğunu söyledi
'Filenin Sultanları'nın FIVB Dünya Şampiyonası'nda 2. tur maç programı belli oldu"Filenin Sultanları"nın FIVB Dünya Şampiyonası'nda 2. tur maç programı belli oldu

Türkiye- Almanya maçı ne zaman, saat kaçta?sorusu sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Dünya kadın voleybol turnuvası devam etmekte. Turnuva devam ederken ise sporseverlerin bugün voleybol maçı olup olmadığını merak etmekte. Dünya Kadın voleybol turnuvasını takip eden sporseverlerin merak ettikleri arasındaTürkiye- Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu yer alıyor. Peki,Türkiye- Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- Almanya maçı hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE- ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?

Dünya kadın voleybol turnuvasında mücadele eden Milli Kadın Voleybol Takımımız Almanya ile 4 Ekim günü saat 20:00'da karşılaşacak.

TÜRKİYE- ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye- Almanya maçı 4 Ekim günü saat 20:00'da TRTT Spor ekranlarında yayınlanıyor.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı voleybol Almanya Türkiye Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title