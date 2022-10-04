Türkiye- Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- Almanya maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Dünya kadın voleybol turnuvası kapsamında oynanan voleybol maçları büyük ilgi çekmekte. Türkiye Milli Kadın Voleybol takımımızın ülkemizi temsil ettiği Dünya kadın voleybol turnuvası heyecanla takip ediliyor. Sporseverlerin gündeminde ise Türkiye- Almanya maçı ne zaman? sorusu yer alıyor. Peki, Türkiye- Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- Almanya maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı ne zaman?