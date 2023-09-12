Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yapılacak, yatırılacak? Kimler Türkiye Aile Destek Programı'ndan yararlanacak?

İhtiyaç sahibi ailelere yönelik Aile Destek Programı kapsamında hanelere yardım yapılacağı uzun zamandır gündemdeydi. Bakanlıktan ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına bugün ödeme yapılması gerekiyor. Milyonlarca ihtiyaç sahibi vatandaşın ise aklında tek bir soru var Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yapılacak, yatırılacak? İşte detaylar…

Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik uzun zamandır beklenen yardımlar sonunda bugün hesaplara yatırılacak. Bakanlık, ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak olan ödemelerin bugün gerçekleştirileceğini duyurdu. 4,3 milyar TL'lik ödeme bugün hesaplarda olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının 48,1 milyar TL'yi aştığını belirtti. Peki, Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yapılacak, yatırılacak? İşte detaylar…

TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK, YATIRILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı. Bakan Göktaş, bu kapsamda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4,3 milyar TL ödeme yapacaklarını söyledi.

TOPLAM ÖDEME 48 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Bakan Göktaş, programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının 48,1 milyar TL'yi aştığını belirterek, "Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla, arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemini kararlı ve etkin bir şekilde yürütüyoruz. Büyüyen ve gelişen Türkiye'mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz" dedi.

"İHTİYAÇ SAHİBİ HANELERİMİZİN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere destek sağladıklarını ifade eden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemeleri bugün hesaplara yatırıyoruz. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay 4,3 milyar TL destek vereceğiz" diye konuştu.

"ELEKTRİK DESTEĞİ ÖDEMESİ DE YAPIYORUZ"

Ekim 2022'de Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği'nin Türkiye Aile Destek Programı'na eklendiğini hatırlatan Bakan Göktaş, "Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz. Çocuk desteği kapsamında hanelerimize ilave destek sağlıyoruz. Elektrik Tüketim Desteğimiz ile de hanelerimize ödeme yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

KİMLER TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI'NDAN YARARLANACAK?

Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,

durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

Buna göre;

Kişi başına düşen aylık gelir aralığı 450 ₺ ve altı 1.250 ₺ alacaktır.

alacaktır. Kişi başına düşen aylık gelir aralığı 450 ₺ üzeri ¦ 911,15 ₺ve altı 1.100 ₺ alacaktır.

alacaktır. Kişi başına düşen aylık gelir aralığı 911,15 ₺ üzeri ¦1372,30 ₺ ve altı 950 ₺ alacaktır.

alacaktır. Kişi başına düşen aylık gelir aralığı 1372,30 ₺ üzeri ¦3.800,78 ₺'den az 850 ₺ alacaktır.

850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

Buna ek olarak hanedeki çocuk sayısına göre 350 ile 650 ₺arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.