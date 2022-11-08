Türkiye Aile Destek Programı nedir? Çocuk desteği nasıl alınır, ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen çocuk desteği ödemeleriyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Peki Aile destek paketi nedir, çocuk yardımı ne zaman yatacak? Çocuk desteği nasıl alınır, ne kadar? İşte merak edilenler...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklamaları sonrasında kapsamı genişletilen Aile Destek Programı hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022 - Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacak. Peki çocuk yardımı ne zaman yatacak? Çocuk desteği nasıl alınır, ne kadar? İşte merak edilenler.

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

Hak sahibi hanelere sağlanacak destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıkları göre belirlenmiştir.

ÇOCUK DESTEK PAKETİ YARDIMI NE KADAR?

Bu kapsamda kişi başına düşen gelir tutarı aralıklarına göre verilecek yardım tutarları:

Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL)

Aylık Destek Tutarı (TL)

450 TL ve altı

600

450 TL üzeri ¦ 911,15 TL ve altı

550

911,15 TL üzeri ¦1372,30 TL ve altı

500

1372,30 TL üzeri ¦1833,45 TL'den az

450

450 ile 600-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

ÇOCUK DESTEK YARDIMI ÖDEMELERİNE ZAMAN YAPILICAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirdikleri çocuk desteği ödemelerini kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi.