FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya ile karşılaştı. İtalya'yı 3-0 yenen Filenin Sultanları, yarı finale yükseldi. Peki, Türkiye - ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - ABD voleybol maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

Türkiye - ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - ABD voleybol maçı hangi kanalda? soruları gündemde yer alıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi Finalleri'nin çeyrek finalinde İtalya'yı 3-0 ile geçerek yarı finalde ev sahibi ABD'nin rakibi oldu. Arama motorlarında ise Türkiye - ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - ABD voleybol maçı hangi kanalda? soruları aratıldı.

TÜRKİYE - ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya ile karşılaştı. İtalya'yı 3-0 yenen Filenin Sultanları, yarı finale yükseldi. Türkiye yarı finalde 16 Temmuz Pazar günü TSİ 03.30'da ev sahibi ABD'yle karşılaşacak.

TÜRKİYE - ABD VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - ABD voleybol maçı TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

TÜRKİYE SET VERMEDEN KAZANDI

FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya ile kozlarını paylaştı. Maç baştan sonra Filenin Sultanları'nın üstünlüğü ile geçti. İlk seti 25-20, ikinci seti 25-15, üçüncü seti 25-18 kazanan Türkiye, yarı finale yükseldi.

YARI FİNALDE RAKİP EV SAHİBİ ABD

Milli takım, yarı finalde 16 Temmuz Pazar günü TSİ 03.30'da ev sahibi ABD'yle karşılaşacak.

Salon: College Park Center

Hakemler: Noemi Rene Karina (Arjantin), Fabrice Collados (Fransa)

Türkiye: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin (Gizem Örge, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu)

İtalya: Nwakalor, Villani, Mazzaro, Bosio, Sylla, Danesi (Fersino, Degradi, Squarcini, Omoruyi, Gennari, Maual)

Setler: 25-20, 25-15, 25-18

Süre: 65 dakika (22, 21, 22)