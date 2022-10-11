FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Türkiye ve ABD karşı karşıya geliyor. Heyecanla takip edilen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda serüven devam ediyor. Maçı canlı izlemek için kullanıcılar, "Türkiye ABD voleybol maçı hangi kanalda?" sorusunu araştırmaya başladı. Türkiye ABD voleybol maçının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Türkiye ABD voleybol maçı hangi kanalda? ABD Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Bugün voleybol maçı var mı? Bugün ne maçı var? Bugün hangi maç var?

Türkiye ABD voleybol maçı hangi kanalda? A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde bugün ABD ile karşı karşıya gelecek. Türkiye ABD voleybol maçının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Heyecanla takip edilen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda serüven devam ediyor. Maçı canlı izlemek için kullanıcılar, "Türkiye ABD voleybol maçı hangi kanalda?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Türkiye ABD voleybol maçı hangi kanalda? ABD Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

ABD-Türkiye voleybol maçı,TRT Spor kanalında canlı olarak yayınlanacak.

ABD TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

ABD Türkiye Voleybol maçı 11 Ekim Salı günü 18.30'da TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.