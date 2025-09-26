Türkiye'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi çerçevesinde, devlet şirketi BOTAŞ ile Mercuria arasında anlaşma imzalandı. Peki, Türkiye ABD'nin doğalgazını mı kullanacak? Türkiye'nin ABD'den alacağı doğalgazın maliyeti ne kadar olacak? İşte detaylar...

TÜRKİYE ABD'NİN DOĞALGAZINI MI KULLANACAK?

Türkiye'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi çerçevesinde, devlet şirketi BOTAŞ ile Mercuria arasında imzalanan 20 yıllık LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) tedarik anlaşması, Türkiye'nin ABD kaynaklı doğal gaz kullanımı beklentisini gündeme getirdi.

Anlaşmaya göre, 2026'dan itibaren her yıl yaklaşık 4 milyar metreküp ABD kaynaklı LNG Türkiye'ye tedarik edilecek ve toplam süreçte 70 milyar metreküp doğal gaz eşdeğeri temin edilmiş olacak. Bu bakımdan "Türkiye, ABD'nin doğalgazını mı kullanacak?" sorusuna cevabımız: Evet, belirli ölçüde kullanacak. Ancak bu kullanım, ülkenin toplam doğalgaz tüketiminin önemli bir bölümünü değil; daha ziyade alternatif tedarik kaynağı olarak konumlandırılmış parçalı bir stratejik uygulamadır.

TÜRKİYE'NİN ABD'DEN ALACAĞI DOĞALGAZIN MALİYETİ NE KADAR?

Türkiye ile ABD arasında imzalanan 20 yıllık LNG tedarik sözleşmesinin toplam maliyeti 43 milyar dolar olarak ifade ediliyor.

Bu anlaşma süresince yaklaşık 70 milyar metreküp doğal gaz eşdeğerinde LNG tedariki yapılması öngörülüyor.

Bu verilere dayanarak basit bir ortalama satış fiyatı tahmini yapılabilir:

43 milyar dolar ÷ 70 milyar metreküp ? 0,614 USD / metreküp