Türkiye AB'ye girerse Avrupa ülkelerine vize ve pasaport kalkacak mı? Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olursa bu ülkelere sadece kimlikle girilebilir mi?

Türkiye Avrupa Birliği'ne girerse vizesiz ve pasaportsuz seyehat olur mu merak edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğinin önünün açılması gerektiğini vurgulamıştı. Bunun akabinde vatandaşlar, Türkiye AB'ye girerse Avrupa ülkelerine vize ve pasaport kalkacak mı? Türkiye Avrupa Birliği'ne katılırsa bu ülkelere sadece kimlikle girilebilir mi? sorularının cevaplarını merak etti. İşte ayrıntılar...

Türkiye AB'ye girer mi? Türkiye AB'ye girerse ne olur? Türkiye AB'ye girerse Avrupa ülkelerine seyehat serbest mi olacak? Türkiye AB'ye girerse Avrupa ülkelerine giriş için pasaport kalkacak mı? Türkiye AB'ye girerse Avrupa ülkelerine giriş için vize kalkacak mı? İşte detaylar...

TÜRKİYE AB'YE GİRDİ Mİ?

NATO Zirvesi için Litvanya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeye adım atar atmaz yaptığı sosyal medya paylaşımında önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Türkiye'yi 50 yılı aşkın bir zamandır AB kapısında bekleten ülkelere sesleniyorum: Önce gelin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın; biz de Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye'nin AB'de önünü açın, biz de İsveç'in NATO'da önünü açalım" restine ABD yeşil ışık yaktı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "ABD, Türkiye'nin AB üyeliği arzusunu her zaman destekliyor ve desteklemeye devam edecek" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden, NATO Zirvesi kapsamında yarın saat 18.00'de görüşecek.

TÜRKİYE AB'YE ÜYE OLURSA AVRUPA ÜLKELERİNE VİZESİZ VE PASAPORTSUZ GİRİŞ OLACAK MI?

Avrupa Birliği Başkanlığı resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre Türkiye AB üyesi olursa:

"AB üyeliği ile birlikte, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları aynı zamanda AB vatandaşı olacak ve Birlik üyelerinin yararlandığı tüm haklardan faydalanacaklar. Pasaport olmadan da, nüfus cüzdanı ya da geçerli bir kimlik kartı ile diğer üye ülkelere seyahat edebilecekler. Bu ülkelerde öğrenim görebilecek ve çalışabilecekler. Türkiye'nin diplomatik temsilciliğinin olmadığı 3. ülkelerde, eğer herhangi bir AB üyesi ülkenin diplomatik temsilciliği varsa, o ülkenin vatandaşı ile eşit koşullarda diplomatik korumadan ve tüm siyasi haklardan yararlanacaklar."