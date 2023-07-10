Türkiye AB'ye girecek mi? Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olacak mı, son durum nedir?

En son 15 Aralık 2021 tarihinde, AB Konseyi, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulmuş olarak kalmasına karar vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü "Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın; biz de Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım." sözleri üzerine Türkiye AB'ye girecek mi? Türkiye Avrupa Birliği'ne girecek mi, üye mi oluyor, son durum nedir? Soruları gündeme taşındı.

Türkiye AB'ye girecek mi? En son 15 Aralık 2021 tarihinde, AB Konseyi, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulmuş olarak kalmasına karar vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü "Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın; biz de Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım." sözleri üzerine Türkiye AB'ye girecek mi? Türkiye Avrupa Birliği'ne girecek mi, üye mi oluyor, son durum nedir? Soruları gündeme taşındı. Detaylar!

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÜYE Mİ OLACAK?

NATO Zirvesi için Litvanya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeye adım atar atmaz yaptığı sosyal medya paylaşımında önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Türkiye'yi 50 yılı aşkın bir zamandır AB kapısında bekleten ülkelere sesleniyorum: Önce gelin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın; biz de Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye'nin AB'de önünü açın, biz de İsveç'in NATO'da önünü açalım" restine ABD yeşil ışık yaktı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "ABD, Türkiye'nin AB üyeliği arzusunu her zaman destekliyor ve desteklemeye devam edecek" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden, NATO Zirvesi kapsamında yarın saat 18.00'de görüşecek.

TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİK SÜRECİ

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci, 1963 yılında Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık antlaşması imzalamasıyla başlayan ve 1987 yılında tam üyeliğe başvurmasıyla ivme kazanan süreçtir. 1999 yılında AB üyeleri tarafından aday olarak kabul edilen Türkiye, 2005 yılında tam üyelik müzakerelerine başladı.

Türkiye ile Avrupa Birliği'nin ilişkileri 31 Temmuz 1959'da Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu'na yaptığı ortaklık başvurusu ile başlar. AET Bakanlar Konseyi'nin başvuruyu kabul etmesi sonrasında 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara Anlaşması imzalanmıştır. Ankara Anlaşması ortaklık yaratan bir anlaşmadır. Bunu 1970 yılında imzalanan Katma Protokol izlemiştir. Türkiye'nin, sonradan Topluluk üyesi olan birçok ülkeden daha önce Topluluk ile ilişkilerini başlatmış olan bu iki önemli belge, o tarihlerden sonra ve 17 Aralık 2004 tarihli Avrupa Konseyi Sonuç Bildirgesi sonrasında hâlen devam etmekte olan süreçte Türkiye–AB ilişkilerinin hukuki dayanaklarındandır.

Tam üyelik müzakereleri 3 Ekim 2005'te başladı. İlerleme yavaştı ve katılım sürecini tamamlamak için gerekli olan 35 Fasıldan sadece 16'sı açılmış ve biri Mayıs 2016'ya kadar kapatılmıştı. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki 2016 başlarında yapılan mülteci anlaşması, önceki durgunluktan sonra müzakereleri hızlandırmayı ve Türklerin Avrupa'da vizesiz seyahat etmesini sağlamayı amaçlıyordu.

2016'dan beri katılım müzakereleri durdu. AB, Türkiye'yi insan hakları ihlalleri ve hukukun üstünlüğü konusundaki eksikliklerle suçladı ve eleştirdi. 2017'de AB yetkilileri, planlanan Türk politikalarının AB üyeliği için Kopenhag kriterlerini ihlal ettiğini ifade ettiler.

26 Haziran 2018'de AB Genel İşler Konseyi, "Konsey, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden uzaklaşmakta olduğuna dikkat çekiyor. Türkiye'nin katılım müzakereleri bu nedenle fiilen durdu ve başka fasılların açılması veya kapatılması düşünülemez ve AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin modernizasyonu için daha fazla çalışma öngörülmemektedir." Konsey, "özellikle hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğü de dahil olmak üzere temel haklar konusunda devam eden ve derinden endişe verici gerilemeden endişe duyduğunu" da ekledi.

20 Şubat 2019'da, bir Avrupa parlamentosu komitesi üyelik müzakerelerinin askıya alınması yönünde oy verdi.

15 Aralık 2021 tarihinde, AB Konseyi, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulmuş olarak kalmasına karar verdi.