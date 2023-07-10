Türkiye'nin AB üyeliği hakkında ABD'den "Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği arzusunu destekliyoruz." açıklaması geldi. Bunun akabinde vatandaşlar, Türkiye AB'ye girdi mi 2023? Türkiye Avrupa Birliği'ne girdi mi? Türkiye AB'ye üye oldu mu? merak etti. Peki, Türkiye Avrupa Birliği'ne dahil olacak mı, anlaşma yapılacak mı? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi 50 yılı aşkın bir zamandır AB kapısında bekleten ülkelere sesleniyorum: Önce gelin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın; biz de Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım." dedi. Bunun ardından Türkiye AB'ye girecek mi merak edildi. Peki, Türkiye AB'ye girdi mi 2023? Türkiye Avrupa Birliği'ne girdi mi? Türkiye AB'ye üye oldu mu? İşte bilgiler...

TÜRKİYE AB'YE GİRDİ Mİ, AB ÜYESİ OLDU MU 2023?

NATO Zirvesi için Litvanya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeye adım atar atmaz yaptığı sosyal medya paylaşımında önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Türkiye'yi 50 yılı aşkın bir zamandır AB kapısında bekleten ülkelere sesleniyorum: Önce gelin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın; biz de Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım." dedi.

11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'da düzenlenecek NATO Zirvesi için liderler Vilnius kentine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kente ayak basar basmaz bir tweet attı. Türkiye'nin AB'de önünün açılması gerektiğini belirten Erdoğan, "Türkiye'yi 50 yılı aşkın bir zamandır AB kapısında bekleten ülkelere sesleniyorum: Önce gelin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın; biz de Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Litvanya ziyaretimizin ülkemiz, ittifakımız ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Yarın başlayacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Vilnius'a geldik. Bu kritik zamanda, NATO coğrafyasının savunması ve güvenliği hakkında görüş teatisinde bulunacak, önemli kararlara imza atacağız. Madrid'de ittifakın savunma planlarının güncellenmesini kararlaştırmış ve bunların Vilnius Zirvesi'nde onaylanmasını öngörmüştük. Bu süreçte işi yokuşa sürme çabalarına rağmen her zaman olduğu gibi ittifak dayanışmasıyla hareket ettik.

Vilnius'ta, NATO'nun terörizmle mücadele konusundaki gayretlerinde yeni bir safhaya geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları değerlendireceğiz. Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım. İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin ilerleyebilmesi, Üçlü Mutabakatta kayıtlı hususların yerine getirilmesine bağlıdır. Biz, bize verilen ve altına imza atılan tüm sözlerin tutulmasını istiyoruz.

Tehditlerin arttığı bir dönemde müttefiklerimizle birlikte Vilnius'ta ittifaka verdiğimiz önemi teyit edeceğiz. Bu vesileyle bir gerçeğin altını çiziyoruz; NATO üyesi ülkelerin tamamına yakını Avrupa Birliği üyesidir. Türkiye'yi 50 yılı aşkın bir zamandır AB kapısında bekleten ülkelere sesleniyorum: Önce gelin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın; biz de Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Litvanya ziyaretimizin ülkemiz, ittifakımız ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

AB ÜYESİ ÜLKELER HANGİLERİ?

Avrupa Birliği yirmi yedi bağımsız devletten oluşur. Bunlar üye devletler olarak bilinen Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan'dır.