Türkiye A Milli Takımı ne zaman kuruldu ve ne zaman dünya üçüncüsü oldu?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından temsil edilen Türkiye milli futbol takımı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923'te kuruluşundan sonra faaliyet göstermeye başlamıştır. Takım, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda tarihindeki en yüksek başarı olan üçüncülük derecesini elde etmiştir. Turnuva, 31 Mayıs ile 30 Haziran 2002 tarihleri arasında Güney Kore ve Japonya'da düzenlenmiştir. Türkiye'yi Şenol Güneş yönetiminde temsil eden takım, ev sahibi Güney Kore'yi 3-2 yenerek üçüncülük derecesini elde etmiştir.

Türkiye milli futbol takımı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından temsil edilmek üzere oluşturulmuştur. Türkiye milli futbol takımı, 1923 yılında Türkiye'nin resmi olarak kurulduğu yıl olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra faaliyet göstermeye başlamıştır. Kullanıcıların gündeminde ise Türkiye A Milli Takımı ne zaman kuruldu ve dünya üçüncüsü oldu? Yer alıyor. İşte detaylar…

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIMI NE ZAMAN KURULDU?

Türkiye milli futbol takımının kuruluşu, 1923'ten daha önce de milli maçlar oynandığına dair bazı kayıtlar bulunsa da, FIFA ve diğer uluslararası kuruluşlarca tanınan ve kaydedilen resmi maçlar, 1923 sonrasına aittir. Bu nedenle Türkiye milli futbol takımı resmi olarak 1923 sonrasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra faaliyet gösteren bir takım olarak kabul edilmektedir.

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIMI NE ZAMAN DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU?

2002 FIFA Dünya Kupası ya da 2002 Dünya Kupası (17. Dünya Kupası), 31 Mayıs ile 30 Haziran 2002 tarihleri arasında Güney Kore ve Japonya'da düzenlenmiştir.

Turnuva ev sahipliği yapacak ülkeler, FIFA tarafından Mayıs 1996'da seçildi. Bu, iki ülkenin ortaklaşa düzenlediği ilk Dünya Kupasıdır. Aynı zamanda Asya kıtasında ilk kez gerçekleşen bu Dünya Kupası'nın zafercisi, finalde Almanya'yı 2-0 yenen Brezilya oldu.

Turnuva boyunca oynanan 64 maçın yalnızca 16'sı berabere sonuçlandı. Bu beraberliklerden 3'ü uzatmalara taşınırken, 2 maçın sonucu penaltı atışlarıyla belirlendi. Altın gol kuralının uygulandığı son turnuva olan bu Dünya Kupası, büyük önem taşımaktadır. Turnuvada 48 yıl sonra yer alan ve Türkiye'yi Şenol Güneş yönetiminde temsil eden takım, ev sahibi Güney Kore'yi 3-2 yenerek tarihindeki en yüksek başarı olan üçüncülük derecesini elde etti.