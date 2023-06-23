Türkiye, 2023'ün ilk 5 ayında 15 milyon 593 bin 489 ziyaretçi ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye, 2023 yılının ilk 5 ayında toplam 15 milyon 593 bin 489 ziyaretçi ağırladı. Yabancı ziyaretçi sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 23,65 artış yaşandı. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise Rusya Federasyonu birinci sırada yer aldı.