Türkiye 13. Cumhurbaşkanı kimdir? ADAYLAR OYUNU KULLANDI! GÜNCEL sandık sonuçlarına göre cumhurbaşkanlığı seçim sonucunda kim önde?

Güncel sandık sonuçları son dakika olarak açıklanmaya devam ederken 13. cumhurbaşkanı kim oldu, sorusunun yanıtına yaklaşılıyor. Haberler.com/secim/ sayfasından son dakika seçim sonuçları detaylarına ulaşabilir ve 14 Mayıs seçim sonucu ile kolaylıkla karşılaştırabilirsiniz. 28 Mayıs 2023 2.tur seçim sonuçlarına göre 13. Cumhurbaşkanı kim oldu? İşte, GÜNCEL sandık sonuçlarına göre cumhurbaşkanlığı seçim sonucu…

13. Cumhurbaşkanı kim oldu, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 28 Mayıs tarihinde gidilen ikinci tur seçimlerinde sona yaklaşılıyor. İkinci tur seçim sonucuna göre, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı belli olacak. Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy sayıları ve il il seçim sonuçları haberler.com/secim/ sayfasında.

13. CUMHURBAŞKANI KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur sonuçlarına ilişkin yayın yasağı saat 18.15 itibarıyla kalktı. Sandıkların şu ana kadar yüzde 42'si açıldı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 58, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 42 olarak açıklandı.

Seçim yasağının kaldırılmasının ardından sonuçları Haberler.com seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

TÜRKİYE 13. CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERİNDE İLK SONUÇLAR

Recep Tayyip Erdoğan: %55.26

Kemal Kılıçdaroğlu: %44.74

YAYIN YASAĞI 18.15'TE KALDIRILDI

YSK Başkanı Ahmet Yener önemli açıklamalarda bulundu. Yener, "YSK'mız az önceki beyanatımızda belirttiğimiz gibi yayın yasağının ne zaman kalkacağı konusunda toplanmıştır. Saat 18.15 itibarıyla basın mensuplarımızın yayın ve veri girişine izin verilmiştir." dedi.

60 MİLYONDAN FAZLA SEÇMEN VAR

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

13. CUMHURBAŞKANI KİM OLDU?

28 Mayıs 2023 17:00 itibarıyla biten oy kullanma sonucuna göre 13. cumhurbaşkanı belli olacak.