Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu, Türk vatandaşlarının Cumhurbaşkanlığı için oy kullandığı Türkevi binası 22 Mayıs günü saldırıya uğramıştı. Elinde demir levye ile gelen bir kişi binanın camlarını kırarak kaçmıştı. Peki, Türkevi'ne saldıran kim, yakalandı mı? Recep Akbıyık kimdir, yakalandı mı, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Türkevi'ne neden saldırı yapıldı? İşte detaylar...

Son dakika gelen haberlere göre, New York'taki Türkevi'ne saldıran zanlı yakalandı. Bunun ardından vatandaşlar zanlının kim olduğunu ve detaylarını merak etti. Peki, Türkevi'ne saldıran kim, yakalandı mı? Recep Akbıyık kimdir, yakalandı mı, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Türkevi'ne neden saldırı yapıldı? İşte ayrıntılar...

TÜRKEVİ'NE SALDIRAN KİŞİ YAKALANDI MI?

New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi'ne saldırı düzenleyen Recep Akbıyık ABD'de yakalandı. Olayın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD makamlarına seslenerek, "Türkevi orada size bir emanettir. Türkevi'nin camlarını levyeyle kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor" demişti.

TÜRKEVİ'NE SALDIRAN KİŞİ KİMDİR? RECEP AKBIYIK KİMDİR?

Olayın ardından başlatılan soruşturmada zanlının Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Akbıyık olduğu belirlendi. Akbıyık, ABD polisinin operasyonu sonucu yakalandı.

Öte yandan Recep Akbıyık'ın Türkiye'deki suç dosyasının kabarık olduğu öğrenildi. Zanlının, geçen sene çıkış yaptığı Türkiye'de "yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurma" nedeniyle adli sicil kaydı olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU? TÜRKEVİ'NE NEDEN SALDIRI OLDU?

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, saldırı sonucu konsolosluk kapısının 2 camı ve 10 cephe camı olmak üzere toplam 12 camın hasar gördüğünü aktararak, "Olay anında New York Polis Teşkilatına anında haber verilmiş ve polis ekibinin olay mahalline gelmesi sağlanmıştır. Kimliği belirsiz fail, saldırıda kullandığı demir levyeyi arkasında bırakarak uzaklaşmıştır. Failin belirlenerek yakalanmasının beklendiğini yerel makamlara aktardık. " ifadelerini kullanmıştı.

Olayın ardından ABD makamlarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırganın bulunması çağrısı yapmıştı. Erdoğan, şunları söylemişti: "Türk Evi'nin camlarını kırdılar. Hani siz demokrattınız? Şimdi biz de buradan Amerika'nın yetkililerine şunu demeyecek miyiz; hadi bakalım hemen süratle bu teröristi bulmanız lazım, gereğini de yapmanız lazım. Acaba benzer durum Türkiye'de olsa buna nasıl bakacaksınız? Türk Evi'nin camlarını levye ile kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor. Gereği neyse yapmaya hazırız."