Türker Kılıç kimdir? Türker Kılıç hayatı ve biyografisi!

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TÜRKER KILIÇ KİMDİR?

Doğum: 31 Temmuz 1966 (58 yıl yaşında), Bursa

Eğitim : Hacettepe Üniversitesi (1991)

ahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı olan ve Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi'nde çalışan Prof. Dr. Türker Kılıç, özellikle beyin damar hastalıkları ve beyin tümörleri alanlarında çalışmakta ve kurucusu olduğu Nöroşirürji Araştırma Merkezinin başkanlığını yürütmektedir.

1966 Bursa doğumlu olan Dr. Kılıç, tıp eğitimini Hacettepe Üniversitesi'nde 1991 yılında, uzmanlık eğitimini Marmara Üniversitesi Nöroşirürji Anabilim Dalı'nda (Yönetici: Prof Dr M Necmettin Pamir) 1997'de tamamlamıştır.

Harvard Üniversitesi Brigham and Women's Hospital ve Dana-Farber Kanser Enstitüsü'ndeki Nöroonkoloji üst-ihtisasını (Yöneticiler: Prof.Dr Peter Black, Prof Dr Charles Stiles) Aralık 1998'de, Anatomi Doktorası'nı Marmara Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı'nda (Yönetici: Prof Dr Safiye Çavdar) Şubat 2000'de tamamlamıştır.

Türkiye Bilimler Akademisi'ne (TÜBA) 2007)'de seçilen Dr. Kılıç, tıp fakültesi öğrencisi iken Uluslararası Tıp Fakülteleri Öğrencileri (MISC) Araştırma Ödülü ve Hacettepe Üniversitesi Üstün Başarı Ödülü'nü almıştır.

Dr. Türker Kılıç, Avrupa Nöroşirürji Yeterliliğini 1997'de almış ve 1992 yılında Almanya'da transcranial doppler ultrasonography temel ve klinik eğitimini, 1995 yılında İsveç'te Gamma-Knife ışın cerrahisi eğitimini tamamlamıştır.

Bilimsel araştırmaları, 1999 yılında Avrupa Nöroşirürji Dernekleri Birliği'nin (EANS) "En Değerli Araştırma Ödülü"ne, 2001'de Amerika Nöroşirürji Dernekleri Birliği'nin (AANS) "Nöroonkoloji Genç Araştırmacı Ödülü" ne layık görülmüştür.

Dr. Kılıç, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından 2000 yılında "Araştırmaya En Fazla Teşvik Eden Öğretim Üyesi" seçilmiştir. Yine 2000'de Türkiye Beyin Araştırmaları Derneği, Bilimsel Araştırma Ödülünü, 2001'de ve 2002'de Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Araştırma Ödüllerini kazanmış ve 2002-2005 yılları arasında TÜBA-GEBİP bursuna (Yönetici: Prof Dr Yücel Kanpolat) layık görülmüştür.

Bilimsel çalışmaları, 2005 yılında Amerika Nöroşirürji Dernekleri Birliği'nin (AANS) En Değerli ABD-dışı Bilimsel Çalışma Ödülünü kazanmıştır. Dr Kılıç, 1997-1998 yıllarında Harvard Üniversitesi'nde beyin kanserlerinden olan astrositomlar konusunda çalışmış ve halen üzerinde çalıştığı bir molekülün astrositomlarda etkinliğini ispatlayan deneylerini sorumlu araştırmacı olarak yapmıştır. Bu araştırmanın 2000 yılında yayınlanması üzerine NIH onayı alınarak başlanan klinik araştırmaların sonunda üzerinde çalışılan molekül ilaç haline gelmiş ve günümüzde bazı beyin kanserlerinin tedavisinde kullanılır olmuştur.

Halen yürütücülüğünü yaptığı Moleküler Nöroşirürji Laboratuvarı birçok farklı kurumdan 20'yi aşkın ödül ve ar-ge desteği kazanmıştır. İçerisinde 3000'e yakın dokunun korunduğu bir tümör bankası olan laboratuvarda, beynin damarsal hastalıları ve nöroonkoloji alanlarında ulusal-uluslararası ortak projeler yürütülmektedir. Dr. Kılıç'ın Türk Nöroşirürji Derneği (TND), Avrupa Nöroşirürji Derneği (EANS), Amerika Nöroşirürji Derneği (AANS), Amerika Sinir Cerrahisi Kongresi (CNS), Asya Nöroonkoloji Derneği (ASNO), Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği (SSC) ve diğer birçok ulusal ve uluslararası bilimsel üyelikleri bulunmaktadır. 2001-2002 döneminde TND Genç Nöroşirürjiyenler Grup Başkanlığını, 2005-2007 yılları arasında TND, Nöroonkolojik Cerrahi Eğitim ve Öğretim Grubu (TURNOG) Başkanlığını yürüten Dr. Kılıç, bu kapsamda yurt genelinde birçok toplantı ve çalıştay organize etmiştir. Dr. Kılıç, Acta Neurochirurgica ve Journal of Neurooncology dergilerinde hakemlik yapmaktadır. Dr. Kılıç, yılda 600'ün üzerinde hastanın cerrahi tedavisini, 1000'in üzerinde hastanın Gamma-Knife Işın Cerrahisi tedavisini ve 3000'in üzerinde hastanın poliklinik hizmetini gerçekleştirmektedir.

Dr. Kılıç, beyin tümörleri ve damarsal hastalıklarının moleküler patogenezi konularında araştırmalarını sürdürmekte ve çalışmalarına 750'nin üzerinde bilimsel atıf bulunmaktadır. Dr.Türker Kılıç 2009 nisan ayından itibaren Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü Başkanlığını üstlenmiş ve 2009 aralık ayında ise profesör kadrosuna yükseltilmiştir. Prof Dr Kılıç çok sayıda üniversitede davetli bilim adamı olarak görevler yapmıştır.

2010 yılı AANS (Amerika Beyin Cerrahları Birliği) toplantısına Türkiye'den bilimsel bildirisi kabul edilen tek beyin cerrahı olmuştur.

2012 yılında Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi'nde göreve başlamıştır.

2014 Ekim ayında Avrupa Bilim ve Sanat Akademisine seçilen Prof. Dr. Türker Kılıç'ın üyeliğe kabul töreni 07 Mart 2015 tarihinde Salzburg'da yapılmıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan Dr. Kılıç, tekneyle denizde olmaya ve bilinç – zihin konusunda düşünmeye meraklıdır.