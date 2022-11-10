Yönetmen, senaryo yazarı ve yapımcı Türker İnanoğlu, hastanelik oldu. Türker İnanoğlu'nun hastaneye kaldırılmasının ardından sağlık durumu merak konusu oldu. Peki, Türker İnanoğlu sağlık durumu nasıl? Türker İnanoğlu hastalığı ne? Türker İnanoğlu ne oldu? İşte detaylar...

Türk sinemasının usta isimlerinden Türker İnanoğlu, hastaneye kaldırıldı. Türker İnanoğlu'nun hastaneye kaldırılmasının ardından hastalığı merak konusu oldu. Türker İnanoğlu'nun son durumu araştırılmaya başlandı. Peki, Türker İnanoğlu sağlık durumu nasıl? Türker İnanoğlu hastalığı ne? Türker İnanoğlu ne oldu? Detaylar haberimizde...

TÜRKER İNANOĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL?

Türk sinemasının usta isimlerinden Türker İnanoğlu, kalça kemiğini kırarak hastanelik oldu. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta ismin, enfeksiyon nedeniyle ameliyat edilemediği ileri sürüldü. Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı bulunan 86 yaşındaki Türker İnanoğlu, 2019'da akciğerlerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle kan hastalığı tedavisi görüyordu. İnanoğlu 18 Aralık'ta da bel fıtığı ameliyatı olmuştu.