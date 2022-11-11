Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türker İnanoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Türker İnanoğlu'nun sağlık durumu iyi mi?

Gündem Haberleri

Yönetmen, senaryo yazarı ve yapımcı Türker İnanoğlu'nun hastaneye kaldırılmasının ardından sevenleri ve takipçileri tarafından Türker İnanoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Sorusu merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Peki, Türker İnanoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Türker İnanoğlu'nun sağlık durumu iyi mi?

Kalça kemiği kırılan Türker İnanoğlu, hastaneye kaldırıldıKalça kemiği kırılan Türker İnanoğlu, hastaneye kaldırıldı

Türk sinemasının usta isimlerinden Türker İnanoğlu, geçtiğimiz saatlerde hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılmasının ardından Türker İnanoğlu'nun sağlık durumu, sevenleri tarafından merak konusu oldu ve son durumu Türker İnanoğlu'nun sağlık durumu nasıl?sorusu ile birlikte araştırılmaya başlandı. Peki, Türker İnanoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Türker İnanoğlu'nun sağlık durumu iyi mi?

TÜRKER İNANOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Türk sinemasının usta isimlerinden Türker İnanoğlu, kalça kemiğini kırarak hastanelik oldu. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta ismin, enfeksiyon nedeniyle ameliyat edilemediği ileri sürüldü. Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı bulunan 86 yaşındaki Türker İnanoğlu, 2019'da akciğerlerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle kan hastalığı tedavisi görüyordu. İnanoğlu 18 Aralık'ta da bel fıtığı ameliyatı olmuştu.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Türker İnanoğlu Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title