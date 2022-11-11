Yönetmen, senaryo yazarı ve yapımcı Türker İnanoğlu'nun hastaneye kaldırılmasının ardından sevenleri ve takipçileri tarafından Türker İnanoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Sorusu merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Peki, Türker İnanoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Türker İnanoğlu'nun sağlık durumu iyi mi?

Türk sinemasının usta isimlerinden Türker İnanoğlu, geçtiğimiz saatlerde hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılmasının ardından Türker İnanoğlu'nun sağlık durumu, sevenleri tarafından merak konusu oldu ve son durumu Türker İnanoğlu'nun sağlık durumu nasıl?sorusu ile birlikte araştırılmaya başlandı. Peki, Türker İnanoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Türker İnanoğlu'nun sağlık durumu iyi mi?

TÜRKER İNANOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Türk sinemasının usta isimlerinden Türker İnanoğlu, kalça kemiğini kırarak hastanelik oldu. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta ismin, enfeksiyon nedeniyle ameliyat edilemediği ileri sürüldü. Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı bulunan 86 yaşındaki Türker İnanoğlu, 2019'da akciğerlerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle kan hastalığı tedavisi görüyordu. İnanoğlu 18 Aralık'ta da bel fıtığı ameliyatı olmuştu.