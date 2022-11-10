Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Türker İnanoğlu geliyor. Türker İnanoğlu'un kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Türker İnanoğlu kimdir? Türker İnanoğlu kaç yaşında, nereli? Türker İnanoğlu eşi kim? Türker İnanoğlu biyografisi! İşte detaylar...

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Türker İnanoğlu 18 Mayıs 1936 tarihinde Safranbolu'da dünyaya gelmiştir. Türk film yönetmeni ve senaryo yazarı Türker İnanoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Türker İnanoğlu'nun kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Türker İnanoğlu kimdir? Türker İnanoğlu kaç yaşında, nereli? Türker İnanoğlu eşi kim? Türker İnanoğlu biyografisi! Detaylar haberimizde...

TÜRKER İNANOĞLU KİMDİR?

1957 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda öğrenciyken, yönetmen yardımcısı olarak sinema alanına girdi. Lütfi Ömer Akad ve Nişan Hançer gibi ünlü yönetmenlerle çalıştı. 1960 yılında yaptığı Köyde Bir Kız Sevdim filmiyle yönetmenliğe başladı. 1960 yılında Erler Film adında kendi sahibi olduğu bir film şirketi kurdu. 1979'da Ulusal Video şirketini, 1985 yılında da bir televizyon stüdyosu kurdu. Çok sayıda televizyon yapımlarına imzasını attı.

Beyoğlu'nda Atlas Sineması, Şişli'de Kent Sineması, Kavacık'ta Boğaziçi Sinemalarının da sahibidir. 2005 yılında İstanbul Maslak'ta, TİM (Türker İnanoğlu Maslak Show Center) açtı.