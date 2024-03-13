İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Türker Ergül kimdir? İYİ Parti Sakarya Adapazarı Belediye Başkan adayı Türker Ergül kimdir?

İYİ PARTİ SAKARYA ADAPAZARI ADAYI KİM?

İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Türker Ergül oldu.

TÜRKER ERGÜL KİMDİR?

Türker Ergül, 01 Nisan 1979 tarihinde Sakarya ili Adapazarı ilçesi Budaklar Köyünde çiftçi bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Üç kardeş olup babası çiftçi, annesi ev hanımıdır.

Eğitimini Budaklar ve Adapazarı Merkezde tamamlayan Türker Ergül, 1988-1995 yılları arasında Adapazarı Belediyespor Kulübünde lisanslı judocu olarak birçok bölge ve Türkiye birincilikleri aldı. Daha sonra ticaret hayatına atıldı. İnşaat şirketi sahibi olarak İnşaat Dekorasyon Müteahhitlik hizmetleri yapmaktadır.

Ergül, evli ve bir çocuk babasıdır.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulann ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumlara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurguluyor. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.