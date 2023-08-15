Beyaz TV'de "Ne var ne yok" ve "Ortak Akıl" programlarının moderatörlüğünü yapan Türker Akıncı'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Türker Akıncı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, hangi kanalda, kitapları neler? Türker Akıncı ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Türker Akıncı geliyor. Peki, Türker Akıncı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi kanalda? Yazar ve Sunucu Türker Akıncı'nın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

TÜRKER AKINCI KİMDİR?

Türker Akıncı 17 Temmuz 1986 İstanbul doğumludur. Türker Akıncı Marmara Üniversitesi mezunudur. 37 yaşında olan Türker Akıncı Beyaz TV ekranlarında "Ne var ne yok" ve "Ortak Akıl" programlarını sunmaktadır. Türker Akıncı "Kim bu tapınakçılar?" kitabı yazarıdır.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Türker Akıncı'nın Twitter'da 139 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram'da ise 292 bin takipçisi bulunmaktadır.