Bazen faturasız hatlarda paket tanımlamak için yeterli bakiye olmaması durumunda eksi bakiye inmesi ile paket tanımlama işlemi yapmamızı sağlar operatörler tarafından hat sahibi talep ederse aktif duruma getirilir. Kullanıcılar ise merak ediyor Turkcell ücretsiz avans limiti nedir? Turkcell avans tl ne kadar? Turkcell avans iptal nasıl yapılır? Turkcell avans kapatma!

Kullanıcılar tarafından en çok aratılan sorgulardan biri Turkcell ücretsiz avans limiti nedir? Sorusudur. Peki, Turkcell ücretsiz avans limiti nedir? Turkcell avans TL ne kadar? Turkcell avans iptal nasıl yapılır? Turkcell avans kapatma! İşte detaylar…

TURKCELL ÜCRETSİZ AVANS LİMİTİ NEDİR?

Hazır Kart'ta TL'niz bitse bile konuşmanız bitmez. TL'niz tam bitmek üzereyken Turkcell size 25 TL avans verir, konuşmanız yarıda kesilmez. TL'niz bittiğinde Hazır Kart'ınıza Avans TL olarak 25 TL yüklenir. Kullandığınız Avans TL, ilk TL yüklemeniz sonrasında hattınızdan düşer. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom gibi operatörlerin avans TL açma ve kapatma servisleri son derece önemlidir. Bu servisler, bazen faturasız hatlarda paket tanımlamak için yeterli bakiye olmadığında eksi bakiyeye düşülmesi durumunda paket tanımlama işlemini gerçekleştirebilmemizi sağlar. Bu özellik, operatörler tarafından hat sahibi tarafından talep edilmesi durumunda aktif hale getirilir. Örneğin, hattınıza TL yüklediniz ancak paket tanımlaması yapılmadan yanlışlıkla mobil veriden bir miktar harcadınız ve tekrar yükleme yapma imkanınız yok. Avans TL hesabını aktif hale getirerek paketin tanımlanmasını sağlayabilirsiniz. Böylece iletişim ihtiyaçlarınızı karşılamak için gerekli olan paketi kullanabilirsiniz.

TURKCELL AVANS TL NE KADAR?

Avans TL'den yararlanan abonelerin "bakiyesi bitse de konuşması yarıda kalmaz".

Servise abone olmak isteyen aboneler AVANS yazıp 2200'a mesaj gönderdiğinde abonelik anında aktiflenmektedir. Peki, herkes yararlanabilir mi? Cevap hayır. İşte detaylar:

30 günden uzun süredir Turkcell'li olan bireysel Hazır Kart müşterileri Avans TL servisinden faydalanabilir.

Yeni tesis (numara taşıma da dahil), faturalı ödeme tipinden faturasız ödeme tipine geçiş yapan, hattını başka bir Turkcell'liden devralan ve 30 günden kısa süredir Turkcell'li olan müşterilerimiz Avans TL'den yararlanamamaktadır.

Avans TL kullanımını kapatmış aboneler aylık 3,99 TL karşılığında tekrar bu servisten yararlanmak için AVANS yazıp 2200'a ücretsiz gönderebilirsiniz.

Turkcell'li olan Kamu ve Destek tarifeli müşterilerimiz Avans TL servisinden Turkcell'li oldukları ilk günden itibaren ücretsiz yararlanabilmektedir.

Gün içinde sadece 1 defa abone olabilirsiniz.

TURKCELL AVANS İPTAL NASIL YAPILIR?

Aylık 3,99 TL karşılığında servisten yararlanan kullanıcılar ise servisi iptal etmek için IPTAL AVANS yazıp 2200'a ücretsiz göndermeleri yeterlidir.