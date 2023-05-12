Turkcell'in 12-15 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'daki merkez çalışanlarına mesaj atarak, seçim gecesi "teknik altyapı çalışmaları" nedeniyle plaza ve ofislere giriş yapılamayacağını bildirdi. Bu durum sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki, Turkcell seçim gecesi mesajı ne?

Turkcell, 12-15 Mayıs'ta İstanbul'daki merkez çalışanlarına gönderdiği mesajda 'teknik altyapı çalışmaları' gerekçe gösterilerek çalışanların, ofis ve plazalara giriş yapamayacağını belirtti. Konu bir anda sosyal medyada gündem yaratırken, Turkcell'in CEO'su Murat Erkan "Bu çalışma seçim gecesi sistemlerimizin daha iyi hizmet vermesi için. Turkcell bu seçimin bir tarafı değil" açıklamasında bulundu. Peki, Turkcell seçim gecesi mesajı ne?

TURKCELL SEÇİM GECESİ MESAJI NE?

Konuya ilişkin Halktv'ye açıklamalarda bulunan Turkcell CEO'su Murat Erkan, "Plaza da internet mi olur? Plazaya insan girmemesiyle internet ya telefon iletişimi kesilir mi? Plazayı kapatmasak da internet kesilip, yavaşlatılabilir. 2 gün boyunca alt yapı ile ilgili teknik ekibimiz ofiste çalışacak" dedi.