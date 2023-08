Turkcell Platinum müşterilerine indirimli beach fırsatı

Turkcell Platinum, müşterilerine Çeşme ve Bodrum'daki bazı beachlere indirimli girme imkanı sunuyor. Çeşme'deki Fly-Inn Beach ve The Beach of Momo'ya yüzde 50 indirim ayrıcalığıyla giren müşterilere hediye içecek ikramı yapılıyor. Ayrıca beachlerde fizy'nin müzik listelerinden 3 şarkı dinleyenler de bir adet soğuk içecek ayrıcalığından faydalanabiliyor. Bodrum'da ise Cape Bodrum Luxury Hotel & Beach'e girişlerde yüzde 30 indirim fırsatı sunuluyor ve müşterilere soğuk kahve hediyeleri ikram ediliyor. Ayrıca Bodrum'daki Moon Hotel & Beach & Lounge'ta fizy ile Turkcell ayrıcalığını yaşayanlar DJ Gökhan Aydoğmuş, Bülent Özdemir ve Gökçe ile eğlenceli vakit geçirebiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yaz Çeşme'deki Fly-Inn Beach ile The Beach of Momo'ya yüzde 50 indirim ayrıcalığıyla giren Turkcell Platinum müşterileri, hediye içecek ikramıyla karşılanıyor. Ayrıca beachlerde fizy'nin müzik listelerinden 3 şarkı dinleyenler de kampanya kapsamında bir adet soğuk içecek ayrıcalığından faydalanıyor.

Yaz başından beri The Beach of Momo'ya gidenler fizy'nin DJ alanında sahne alan Gizem Kömürcü, Tankut Karakurt, Andreas Moles'i dinleme imkanı buldu.

Tatilini Bodrum'da geçirmeyi tercih eden Turkcell Platinumlular da ayrıcalıklardan faydalanıyor. Cape Bodrum Luxury Hotel & Beach'e girişlerde yüzde 30 indirim fırsatından yararlanan müşterilere soğuk kahve hediyeleri ikram ediliyor. Müşteriler, yaz başından beri DJ ve Full Moon partilerine katılabiliyor. 30 Ağustos'ta DJ Erkut Sezer ve Kaan Küce, Cape Bodrum'da, Aydın Katırcıoğlu ise Full Moon Party'de sahne alacak.

Açık hava sinemasında seçkin filmler tatilciler ile buluşuyor

Tatilciler, TV+'ın açık hava sinemasıyla yazlık sinema keyfini de yaşıyor. 13 Ağustos'ta "I, Tonya" ile devam eden TV+'ın açık hava sinemasında 20 Ağustos'ta "Brad's Status", 27 Ağustos'ta "Bohemian Rhapsody", 3 Eylül'de "Love & Other Drugs", 10 Eylül'de "Fight Club", 17 Eylül'de "All Roads Lead to Rome" filmseverlerle buluşacak.

Bodrum'daki Moon Hotel & Beach & Lounge'ta geçen yıl olduğu gibi bu sene de fizy'nin müzik listelerinden 3 şarkı dinleyenler soğuk içecek kazanabiliyor. 2 yıldır fizy ile Turkcell ayrıcalığını yaşayanlar, DJ Gökhan Aydoğmuş, Bülent Özdemir ve Gökçe ile eğleniyor.