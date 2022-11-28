Turkcell internet kullanıcıları 4.5G internet problemi yaşamaları nedeniyle Turkcell internet çöktü mü? İnternete ne oldu? 4.5G neden çekmiyor? İnternette sorun mu var? Merak ettiler. İşte son durum!

Turkcell çöktü mü? Turkcell internet kullanıcıları 4.5G internet problemi yaşamaları nedeniyle Turkcell internet çöktü mü? İnternete ne oldu? 4.5G neden çekmiyor? İnternette sorun mu var? Merak ettiler. İşte son durum haberimizde...

TURKCELL İNTERNET NEDEN ÇEKMİYOR?

Downdetector verilerine göre Turkcell kullanıcıları son 24 saatte birçok kesinti bildirimlerinde bulundular. İşte, rapor edilen kesinti bildirimleri:

En çok bildirilen sorunlar