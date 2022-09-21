Turkcell kullanıcıları 21 Eylül tarihinde yaşanılan sorunların ardından Turkcell çöktü mü? Ve Turkcell'de sorun mu var? Sorularını araştırmaya başladı. Turkcell'de sorun yaşayan kullanıcılar, internet üzerinde Turkcell çöktü mü? Sorusunu aratmaya başladılar. Peki, Turkcell çöktü mü? Turkcell'de sorun mu var? 21 Eylül Turkcell'e ne oldu?

Çekim alanlarında ve internet hızında sorun yaşayan kullanıcılar tarafından ilk akla gelen ve araştırılan konulardan birisi olan Turkcell çöktü mü? Sorusunu sizler için yanıtladık. Birçok kişi tarafından sorun yaşanan ve çöküp çökmediği merak edilen Turkcell ne durumda? Turkcell çöktü mü? Turkcell'de sorun mu var? 21 Eylül Turkcell'e ne oldu? İşte detaylar.

TURKCELL ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya ve daha birçok platformda kullanıcılar Turkcell'de problem olduğunu bildirdi. Turkcell'in çöktüğüne dair henüz resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi fakat yardımcı araçlar aracılığıyla birlikte bu konuyu anlamak pek zor olmuyor. Aşağıda yer alan grafikte son 24 saat içinde gönderilen sorun raporlarının bir görünümünü gösterir. Kullanıcılar tarafından bildirilen sorunlarda artış olması nedeniyle Turkcell'de olağanüstü bir problem olduğunu anlamak mümkün.