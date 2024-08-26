26 Ağustos'ta Turkcell hizmetlerinde yaşanan aksaklık, birçok kullanıcıyı endişelendirdi ve "Turkcell çöktü mü?" sorusunu gündeme getirdi. Günün erken saatlerinden itibaren birçok Turkcell abonesi, mobil internet bağlantısı, arama yapma ve mesaj gönderme gibi hizmetlerde çeşitli sorunlar yaşadı. Bu durum, sosyal medyada hızla yayılırken, kullanıcılar yaşadıkları sorunları dile getirdi ve sorunun kaynağını merak etmeye başladı. Turkcell çöktü mü? Son Dakika Turkcell çöktü mü? 26 Ağustos son dakika gelişmesi...

TURKCELL ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Turkcell şirketinde olası problemler var olduğuna işaret ediyor.