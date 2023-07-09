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Turkcell bayileri hafta sonu açık mı? Turkcell bayileri Cumartesi, Pazar açık mı? Turkcell çalışma saatleri!

Turkcell bayileri hafta sonu açık mı? Turkcell bayileri Cumartesi, Pazar açık mı? Turkcell çalışma saatleri!

Gündem Haberleri

Turkcell bayileri hafta sonu açık mı? Turkcell bayileri Cumartesi, Pazar açık mı? Turkcell çalışma saatleri! Bu nedenle Pazar günü Turkcell bayilerinde işlem yaptırmak isteyen kullanıcılar, işlemlerini hafta içi yaptırabilir. Peki, Turkcell bayileri hafta sonu açık mı? Turkcell bayileri Cumartesi, Pazar açık mı? Turkcell çalışma saatleri!

Turkcell müşterileri hafta sonu bayide işlem yaptırmak istedikleri zaman Turkcell bayileri hafta sonu açık mı? Sorusunu araştırıyor. Turkcell bayilerinin hafta sonu açık olup, olmadığını internet üzerinden araştıran kullanıcılar, Turkcell bayileri Cumartesi, Pazar açık mı? Sorusunu da sorgulatıyor. Peki, Turkcell bayileri hafta sonu açık mı? Turkcell bayileri Cumartesi, Pazar açık mı? Turkcell çalışma saatleri!

TURKCELL BAYİLERİ HAFTA SONU AÇIK MI?

Turkcell bayileri hafta içi saat 09:00 ile saat 20:00 arasında hizmet vermektedir. Cumartesi günleri yine aynı saatlerde hizmet vermekte olan bayiler, pazar günleri ise kapalıdır. Bu nedenle Pazar günü Turkcell bayilerinde işlem yaptırmak isteyen kullanıcılar, işlemlerini Pazartesi günü yaptırabilir.

TURKCELL BAYİLERİ PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

Turkcell bayileri Pazar günü kapalı olması nedeniyle hizmet almak isteyen vatandaşlar online hizmetlerden yararlanabilir veya mesai saatleri içerisinde bayilerden hizmet almaya devam edebilir.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş Gündem Teknoloji Yaşam Haberler

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