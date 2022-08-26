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Türkçede, hangi iki kelimenin birlikte yer aldığı bir atasözü yoktur? Kim Milyoner Olmak İster 26 Ağustos 200 Bin TL'lik Sorusu Cevabı Nedir?

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Türkçede, hangi iki kelimenin birlikte yer aldığı bir atasözü yoktur? Kim Milyoner Olmak İster 26 Ağustos 200 Bin TL'lik Sorusu Cevabı Nedir?

26 Ağustos Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Türkçede, hangi iki kelimenin birlikte yer aldığı bir atasözü yoktur?...) Kim Milyoner Olmak İster 26 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru! Türkçede, hangi iki kelimenin birlikte yer aldığı bir atasözü yoktur?

Türkçede, hangi iki kelimenin birlikte yer aldığı bir atasözü yoktur? Kim Milyoner Olmak İster 26 Ağustos 200 Bin TL'lik Sorusu Cevabı Nedir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 26 AĞUSTOS CUMA 200 BİN LİRALIK SORUSU

Türkçede, hangi iki kelimenin birlikte yer aldığı bir atasözü yoktur?

A-) Keçi ve gergedan

B-) Aslan ve at

C-) Kedi ve kuş

D-) Deve ve fil

Doğru Cevap : C şıkkı "Kedi ve kuş"

Diğer şıklarla ilgili atasözleri şu şekilde:

  • A şıkkı : Keçi kurttan kurtulsa gergedan olur.
  • B şıkkı : Aslan kükrerse atın ayağı kösteklenir
  • D şıkkı : Deveden büyük fil var
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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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