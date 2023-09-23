Önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğinde öğrencileri bazı değişiklikler bekliyor. Konuyla ilgili katıldığı bir programda değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları merak edildi. Peki, Türkçe ortalaması kaç olursa sınıfta kalınır?

TÜRKÇE ORTALAMASI KAÇ OLURSA SINIFTA KALINIR?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrenci ve velilerin merakla beklediği yeni döneme ilişkin bilgiler verdi. Tekin, "Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan temel eğitim yönetmeliğimizde, Türkçe ortalaması 70 olmayan öğrencimiz geçemeyecek." dedi.

Önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğinde öğrencileri bazı değişiklikler bekliyor. Konuyla ilgili katıldığı bir programda değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Belli derslerin ortalamanın üzerinde olması gerekiyor. Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan temel eğitim yönetmeliğimizde, Türkçe'den 70 alma zorunluluğu getirdik. Türkçe ortalaması 70 olmayan öğrencimiz geçemeyecek." ifadelerini kullandı.

"SINIRLAMA GETİRDİK"

Yönetmelikle birlikte sınıf geçmede yeni düzenlemeyi anlatan Bakan Tekin şöyle dedi: "Mevcut durumda 50 ortalamayı tutturan bir öğrenci, birkaç dersinden yüksek not alarak 50'yi tutturduğunda, diğer bütün dersleri 50'nin altında olsa bile geçiyordu. Bir kısmından sorumlu geçiyordu, bir kısmından da ortalamadan geçiyordu. Biz bunu sınırlandırdık. Belli derslerin ortalamanın üzerinde olması gerekiyor. Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan temel eğitim yönetmeliğimizde, Türkçe'den 70 alma zorunluluğu getirdik. Türkçe ortalaması 70 olmayan öğrencimiz geçemeyecek."

AÇIK LİSE SINAVLARINDA YÜZ YÜZE DÖNEMİ BAŞLIYOR

Bakan Tekin, açık liselerdeki yeni düzenleme sonrasında gelinen son durumu da, "Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda. Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak." ifadeleriyle anlattı.

ÖĞRETMEN ATAMALARINA İLİŞKİN

Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin de şunları söyledi: "Benim arzum, isteğim şuydu. Bütçe kanunu geçmeden rakamlar belli olursa atama sürecini başlatırız. 3 ay içerisinde yeni eğitim yılı başlarken arkadaşlarımızı başlatırız diye düşünmüştüm bunu da açıklamıştım. Bunu da ilgili bakanlarla paylaşacağız"