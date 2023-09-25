Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrenci ve velilerin merakla beklediği yeni döneme ilişkin bilgiler verdi. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği haberin kesinleşip kesinleşmediği merak konusu oldu. Peki ama Türkçe ortalaması 70 olmayan geçemeyecek hangi sınıflar için? Türkçe'den 70 alamayan sınıfta mı kalacak? İşte detaylar…

Önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğinde öğrencileri bazı değişiklikler bekliyor. Konuyla ilgili katıldığı bir programda değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Belli derslerin ortalamanın üzerinde olması gerekiyor." dedi. 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ise soruyor Türkçe ortalaması 70 olmayan geçemeyecek hangi sınıflar için? Türkçe'den 70 alamayan sınıfta mı kalacak? İşte konu hakkında detaylar…

TÜRKÇE ORTALAMASI 70 OLMAYAN GEÇEMEYECEK HANGİ SINIFLAR İÇİN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Belli derslerin ortalamanın üzerinde olması gerekiyor. Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan temel eğitim yönetmeliğimizde, Türkçe'den 70 alma zorunluluğu getirdik. Türkçe ortalaması 70 olmayan öğrencimiz geçemeyecek." ifadelerini kullandı.

Yönetmelikle birlikte sınıf geçmede yeni düzenlemeyi anlatan Bakan Tekin şöyle dedi: "Mevcut durumda 50 ortalamayı tutturan bir öğrenci, birkaç dersinden yüksek not alarak 50'yi tutturduğunda, diğer bütün dersleri 50'nin altında olsa bile geçiyordu. Bir kısmından sorumlu geçiyordu, bir kısmından da ortalamadan geçiyordu. Biz bunu sınırlandırdık. Belli derslerin ortalamanın üzerinde olması gerekiyor. Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan temel eğitim yönetmeliğimizde, Türkçe'den 70 alma zorunluluğu getirdik. Türkçe ortalaması 70 olmayan öğrencimiz geçemeyecek."

Yeni uygulamadan hangi sınıfların etkileneceği henüz kesinleşmezken 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerin sınıf geçebilmeleri için Türkçe'den en az 70 ortalamayı yapmaları gerekeceği düşünülüyor.

TÜRKÇE'DEN 70 ALAMAYAN SINIFTA MI KALACAK?

Bakan Tekin, yardımcı kitaplar, seçimlik dersler gibi bazı konularla yaptıkları çalışmayı yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını vurgulayarak, "Özellikle okul terkleriyle ilgili yaşanan sorunlar var, onlarla ilgili değişiklikler eğitim öğretim yılı başlamadan önce ilgili mevzuat değişiklikleriyle kamuoyuyla paylaşılmış olacak. Aynı şekilde özellikle ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen arkadaşlarımızın çok dile getirdikleri hususlar oldu. Bunlardan bir tanesi, özellikle liselerde sınıf tekrarının olmamasının kaynaklanan sorunlardan söz edildi. Bu zaten bizim de gündemimizdeydi, dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alacağız, yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak" dedi.

Önceden sınıf tekrarı 9 ve 10.sınıflarda başarısız ders sayısı 3'ten fazla öğrencilerin sınıf tekrarı oluyordu. Lisede sınıf tekrarının nasıl işleyeceği hakkında yeni kararlar henüz netleşmedi.