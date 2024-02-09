Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından Prof. Dr. Türkan Saylan adına 2011'den bu yana her yıl verilen Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri, öykü dalında sahibini arıyor.

Yarışmaya, seçici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları dışında, 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkçe yazılmış ve bir yayınevince 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında yayınlanmış sadece bir öykü kitabıyla katılabilecek. Ödüle aday olacak eser sahiplerinin, en geç 23 Şubat 2024 tarihine kadar ÇYDD'nin Evliya Çelebi Mahallesi, Şimal Sokak, No: 10 Şişhane-Beyoğlu/İstanbul adresine özgeçmiş ve iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta adresi) ile birlikte kitabın sekiz nüshasını teslim etmeleri gerekecek. Seçici kurul gerek görürse sonucun açıklanmasından önce bir finalist listesi ilan edilebilecek.

Ödül töreni, Prof. Dr. Türkan Saylan'ın ölüm yıl dönümünde yapılacak. 15 bin TL ödüllü yarışmanın seçici kurulu Sezer Ateş Ayvaz, Nursel Duruel, Birsen Ferahlı, Turhan Günay (seçici kurul başkanı), Ayşe Sarısayın, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Prof. Dr. Ayşe Yüksel'den (ÇYDD Genel Başkanı) oluşuyor.