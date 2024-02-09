Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından, Prof. Dr. Türkan Saylan adına 2011'den bu yana her yıl düzenlenen "Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri" öykü dalında sahibini arıyor.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek olan ve birincinin 15 bin TL ödül kazanacağı yarışmaya katılım şartları şu şekilde:

"Yarışmaya seçici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları dışında, 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkçe yazılmış ve bir yayınevince 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında yayımlanmış sadece bir öykü kitabıyla katılacak.

Ödüle aday olacak eser sahipleri, en geç 23 Şubat 2024 tarihine kadar Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin Istanbul Beyoğlu'ndaki şubesine özgeçmiş ve iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta adresi) ile birlikte kitabın sekiz nüshası teslim edilecek."

Ödül töreni, Prof. Dr. Türkan Saylan'ın ölüm yıl dönümünde düzenlenecek"