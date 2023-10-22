Türk Yıldızları, Pamukkale semalarında görsel şölen sundu

DENİZLİ - Türkiye Cumhuriyetinin 100'üncü yaşı, dünyanın turizm merkezlerinden biri olan Pamukkale'de farklı bir güzellikte kutlandı. Pamukkale Belediyesi Gençlik ve Havacılık Festivaline konuk olan Türk Yıldızları, beyaz cennetin semalarında görsel şölen sundu.

Cumhuriyetin 100.yılı nedeniyle beyaz cennet Pamukkale'de hafta sonu etkinlik hazırlayan Pamukkale Belediyesi, Pamukkale Belediyesi Gençlik ve Havacılık Festivaline ev sahipliği yaptı. Etkinliğe Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve protokol üyeleri katıldı. Binlerce vatandaşın Pamukkale'ye akın ettiği etkinlikte, beyaz cennete girişler ücretsiz yapılınca büyük bir kartılım oldu. 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan tek akrotim olan Türk Yıldızları, Pamukkale semalarında nefes kesen gösterilere imza attı. Balon, Gyrocopter, microlight ve yamaç paraşütü gösterilerinin de yapıldığı etkinliğe, hem şehir içinden hem de şehir dışından binlerce izleyici katılarak Pamukkale'de tarihi görüntüler oluşturdu.

"Başarılı bir gösteri izledik"

Pamukkale'deki gösterilere katılan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, çok başarılı bir gösterim izlediklerini belirterek, "Türk yıldızları, Cumhuriyetimizin 100. Yılında Denizli'mizde Pamukkale merkezli olmak üzere; Pamukkale Ovasından ve merkezden izlenebilir şekilde muhteşem bir gösteri yaptılar. Adrenalin yükselme noktasında gerçekten çok başarılı bir gösterim izledik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

"Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise, "Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum. Yüreğim böyle ağzımda, göğsüm kabarmış bir şekilde. Denizli'mize, Pamukkale'mize yakışır muhteşem bir organizasyon oldu. Yüzbinlerce insan şu anda Denizli'mizden buraya akış yaptı. Hala daha da gelmeye çalışan insanlarımız var. Ama sağ olsun Türk yıldızlarımız Denizli'nin merkezinde de şöyle, salvolarını o tarafta da genişten aldılar. Virajları orada da yaptılar. Çünkü giremeyen insanlar olduğunu kendilerine söylemiştik. İşte bizim Türk subayımız bu kadar anlayışlı. Bu kadar centilmen. Burada hedefimiz milli duygularımızı kabartmaktı. Cumhuriyetimizin 100. Yılında 2023 yılında bu Cumhuriyetimizin kurucusu olan ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği göklere sahip olan vatanına da sahip olur. Şekliyle özetlenebilecek o muazzam cümleleri bizim Pamukkale semalarımızda kendisi vücut bulmuş oldu. Destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Ülkemiz ve ilimiz açısından önemli organizasyondu"

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ise "Onur verici, gurur verici bir etkinlikti. Göğsümüzü kabartan ülkemizin en önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptık . Denizli'den, ilçelerden illerden gelen vatandaşlarımız vardı. Bu organizasyon ülkemiz ve Denizli açısından son derece önemliydi. İnsanlar buraya çoluğuyla, çocuğuyla geldi. Tüm şehrin buraya gelip bu etkinliğe sahip çıkması, sahiplenmesi son derece önemli. Bu da herhalde milletimizin, Türk milletinin birlik, beraberlik, kardeşlik ruhunun ortaya koyan en büyük göstergesi olarak düşünüyorum" dedi.