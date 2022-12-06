Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan ulusal akrotim gösteri ekibidir. Özel günlerde yaptıkları uçuş gösterileriyle vatandaşları büyüleyen ekip hakkında merak edilenler var. Peki, Türk Yıldızları kim, kaç kişi? Türk Yıldızları'nda kaç pilot var? Türk Yıldızları pilotları kim?

Türk Yıldızları çeşitli gösterileriyle vatandaşların ilgi odağı olmayı başaran bir ekiptir. Özel günlerde yapılan uçuşlar ile kutlamalara renk katıyor. Peki, Türk Yıldızları kim, kaç kişi? Türk Yıldızları'nda kaç pilot var? Türk Yıldızları pilotları kim?

TÜRK YILDIZLARI KİM, KAÇ KİŞİ?

Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan ulusal akrotim gösteri ekibidir. 7 Kasım 1992'de kurulmuştur. 7 Kasım 1992 tarihinde kurulması için emir yayınlanmış ve 25 Aralık 1992 tarihinde dört NF-5 uçağı ile eğitimlere başlamıştır. Ayrıca Türk Yıldızları, süpersonik özellikte olan bu uçaklarla akrobasi gösterisi düzenleyen dünyada birkaç ekipten birisidir. "Türk Yıldızları" adı verilen akrotim, ilk gösterisini dört NF-5A/B Freedom Fighter Uçağı ile 18 Haziran 1993 tarihinde Ankara'nın Akıncı bölgesinde bulunan 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirmiştir. Türk Yıldızları Akrotimi'nin, Türk halkına tanıtımı 5 Ekim 1994 tarihinde Diyarbakır'da 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 29 Ekim 1994 Cumhuriyet Bayramı törenlerinde gerçekleşmiştir. Türk Yıldızları'nın 100'üncü gösterisi ise 29 Ekim 2000 tarihinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilenmiştir. 2011 NATO Günü kutlamalarında Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen bir gösteri 2020'lerin ortasında Türk Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon programları kapsamında, NF-5A/B uçaklarının yerini, yerli üretim olan TUSAŞ Hürjet ile değiştirilmesi planlanmaktadır.

Türk Yıldızları, 24 Ağustos 2001'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 1 milyonu aşkın kişiye düzenlediği hava gösterisiyle birlikte dünya rekoru kırmıştır. Türk Hava Kuvvetleri'nde bu tür görevi üstlenen ilk kadın pilot olarak, 8 Eylül 2016 tarihinde filonun komutanlığına, Binbaşı Esra Özatay atanmıştır. 13 Mart 2012 tarihinde NF-5 savaş uçaklarıyla eğitim uçuşu sırasında uçağın düşmesi sonucunda Pilot Yüzbaşı Ümit Özer hayatını kaybetmiştir. Türk Yıldızları'na ait bir NF-5 uçağı 7 Nisan 2021 tarihinde eğitim uçuşu sırasında Konya'nın Karatay ilçesinde Fevzi Çakmak Mahallesi mevkiinde bilinmeyen bir nedenle düşmüştür. Uçağın pilotu Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep hayatını kaybetmiştir.

TÜRK YILDIZLARI PİLOTLARI KİM?

Lider, M.Kemal Koyunluoğlu

2 numara, Mehmet Balta – Alim Kocaman

3 numara, Kürşat Kömür

4 numara, Ali Balcı & Mehmet Hürüz ( Filo komutanı )

5 numara,Ali Kocabaş ( Solo Lider )

6 numara, Gökhan Esen