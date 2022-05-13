Türk Yıldızları, İskenderun'daki gösteri uçuşu öncesinde prova yaptı - Haberler

Türk Yıldızları, İskenderun'daki gösteri uçuşu öncesinde prova yaptı
İhlas Haber Ajansı - Ahmet Seher - Genel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Türk Yıldızları, İskenderun'daki gösteri uçuşu öncesinde prova yaptı Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki gösteri uçuşu öncesinde prova yaptı.
Türk Yıldızları, İskenderun'daki gösteri uçuşu öncesinde prova yaptı
HATAY - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki gösteri uçuşu öncesinde prova yaptı.
Türk Yıldızları'nın İskenderun'da düzenlenecek olan Teknoversite Günleri etkinlikleri kapsamında yapacağı gösteri öncesindeki prova uçuşu, ilgiyle izlendi.
İskenderun Körfezi üzerinde ve Amanos Dağları eteklerinde gerçekleştirilen uçuşlarda akrobasi hareketleri nefesleri kesti.
Türk Yıldızlarının gösterisi 14 Mayıs cumartesi günü saat 17.
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher - Genel