Türk Turizm Sektörü Erken Rezervasyon Kampanyası Başlatıyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turistleri erken rezervasyon yapmaya teşvik etmek amacıyla Aralık'ın ilk haftasında bir kampanya başlatılacağını duyurdu. Türkiye'nin farklı turizm seçenekleriyle turist çekmeye devam ettiği belirtildi.

Video: Türkiye turizmi canlandırmak için erken rezervasyon kampanyası başlatacak

ÇEKİM TARİHİ: 31 Ekim 2023

1. Türkiye'deki turistik yerleri gezen turistlerin çeşitli görüntüleri

Türk turizm sektörü, turistleri erken rezervasyon yapmaya ve daha çeşitli turizm noktalarını ziyaret etmeye teşvik etmek üzere adımlar atıyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Salı günü Xinhua'ya verdiği demeçte, daha fazla turist çekmek amacıyla Aralık'ın ilk haftasında bir erken rezervasyon kampanyası başlatılacağını söyledi.

Bağlıkaya, "Vatandaşlarımıza tavsiyemiz, seyahatlerini erkenden planlayıp rezervasyon yaptırarak oldukça uygun fiyatlarla tatilin tadını çıkarmaları yönünde" dedi.

Türkiye'nin turistlere farklı deneyim ve etkinlik seçenekleri sunduğunu kaydeden Bağlıkaya, kış tatilleri başta olmak üzere deniz-kum-güneş, kültür, mutfak ve sağlık turizminin turist çekmede öne çıktığını belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Salı günü açıkladığı verilere göre, Türkiye 2023'ün ilk dokuz ayında 41,9 milyar ABD doları turizm geliri elde etti. Ülke bu yılın tamamında 56 milyar dolarlık turizm cirosu hedefliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)