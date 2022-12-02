Türk Telekom kimin, sahibi kim? Türk Telekom özel mi, kamu mu? Türk Telekom devletin mi?

30 Haziran 1994 tarihinde kurulan Türk Telekom, müşterilerine mobil, genişbant, veri, TV ve sabit ses hizmetleri sunmaktadır. Peki, Türk Telekom kimin merak ediliyor. Türk Telekom sahibi kim? Türk Telekom devletin mi? Türk Telekom özel mi, kamu mu?

Türk Telekom kimin? 30 Haziran 1994 tarihinde kurulan Türk Telekom, müşterilerine mobil, genişbant, veri, TV ve sabit ses hizmetleri sunmaktadır. Peki, Türk Telekom kimin merak ediliyor. Türk Telekom sahibi kim? Türk Telekom devletin mi? Türk Telekom özel mi, kamu mu? İşte detaylar...

TÜRK TELEKOM KİMİN?

Türk Telekom 2005'te özelleştirilmiş ve 2008'de halka arz edilmiş; artan verimlilik ve genişleyen hizmet yelpazesi ile sonuçlanan başarılı bir değişim sürecinden geçmiştir. Türk Telekom'un hisselerinin yüzde 60'ı Türkiye Varlık Fonu'na, %25'i Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aittir. Geriye kalan yüzde 15'lik hissesi halka arz edilmiştir. Türk Telekom hisseleri Mayıs 2008 itibarıyla Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmektedir.

Türk Telekom hissedar yapısı

Not: Türkiye Varlık Fonu'nun halka açık kısımda %1,68 oranında hissesi bulunmaktadır.