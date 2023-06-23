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Türk Telekom internet zam mı geldi? Türk Telekom yeni paket fiyatları!

Türk Telekom internet zam mı geldi? Türk Telekom yeni paket fiyatları!

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Türk Telekom 1 Temmuz itibarıyla tarifelerine yüzde 38'e varan zam yapılacağını duyurdu. Paket ücretlerinin yanı sıra, hat dondurma, devir ve statik IP gibi hizmetler de zamlandı. Peki Türk Telekom internet zam mı geldi? Türk Telekom yeni paket fiyatları!

Türk Telekom'dan yüzde 38'e varan zam kararıTürk Telekom'dan yüzde 38'e varan zam kararı

Türk Telekom internet zam mı geldi? Türk Telekom 1 Temmuz itibarıyla tarifelerine yüzde 38'e varan zam yapılacağını duyurdu. Paket ücretlerinin yanı sıra, hat dondurma, devir ve statik IP gibi hizmetler de zamlandı. Peki Türk Telekom internet zam mı geldi? Türk Telekom yeni paket fiyatları haberimizde...

Türk Telekom, Temmuz başından itibaren fiyatlara yüzde 38'e varan zam yapacağını duyurdu. Paket ücretleri ve bazı hizmetler de zamlandı.

Firma, sabit internet hizmetlerindeki paketlere yüzde 38 oranında fiyat artışına gitti. Paket ücretlerinin yanı sıra, hat dondurma, devir ve statik IP gibi hizmetler de zamlandı.

Türk Telekom tarifelerinde 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak fiyat listesi ise şöyle:

Türk Telekom internet zam mı geldi? Türk Telekom yeni paket fiyatları!

Türk Telekom internet zam mı geldi? Türk Telekom yeni paket fiyatları!

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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