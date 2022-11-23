Türk Telekom internet çöktü mü? Türk Telekom internet ne zaman gelecek? Türk Telekom internet neden yok? Türk Telekom arıza!

Türk Telekom internet kullanıcıları İstanbul'daki son günlerde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle internete bağlanamıyor. Peki, Türk Telekom çöktü mü? Türk Telekom internet ne zaman gelecek? Türk Telekom arıza sebebi ne? Eski adıyla TTNET çöktü mü? TTNET internet yok! TTNET arıza ne zaman düzelir?

Türk Telekom çöktü mü? Türk Telekom internet kullanıcıları İstanbul'daki son günlerde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle internete bağlanamıyor. Peki, Türk Telekom çöktü mü? Türk Telekom internet ne zaman gelecek? Türk Telekom arıza sebebi ne? Eski adıyla TTNET çöktü mü? TTNET internet yok! TTNET arıza ne zaman düzelir? Detaylar haberimizde...

TÜRK TELEKOM ÇÖKTÜ MÜ?

Türk Telekom sabit internet kullanıcıları son günlerde internete giremediklerini ve bağlantı sorunu ile karşılaştıklarını sosyal medyadan dile getiriyorlar. Downdetector verilerine göre anlık kesintiler şu şekildedir:

Türk Telekom kullanıcıları tarafından en çok bildirilen sorunlar: