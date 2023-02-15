Türk Telekom deprem için ne kadar bağış yaptı? 15 Şubat 2023 Deprem ortak yayında Türk Telekom kaç milyar TL bağışladı?

Deprem ortak yayınında hangi firma ne kadar bağış yaptı merak ediliyor. Merak edilen firmalardan birisi de Türk Telekom oldu. Peki, Türk Telekom ne kadar bağış yaptı? 15 Şubat 2023 Deprem ortak yayında Türk Telekom kaç milyar TL bağışladı? İşte detaylar...

Türk Telekom 15 Şubat deprem ortak yayınında ne kadar kaç milyar, milyon bağış yaptı merak edildi. Peki, Türk Telekom ne kadar bağış yaptı? 15 Şubat 2023 Deprem ortak yayında Türk Telekom kaç milyar TL bağışladı? İşte ayrıntılar...

DEPREM ORTAK YAYINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Deprem ortak yayını 15 Şubat 2023 Çarşamba akşamı saat 20.00'da tüm kanallarda başlayacaktır. "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzleri olacak ve toplanacak yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacaktır.

TÜRK TELEKOM ORTAK YAYINDA NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

Türk Telekom firması depremzedeler için toplam 2 Milyar TL bağışladı.