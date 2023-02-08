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Türk Telekom çöktü mü? Türk Telekom sorun ne? Türk Telekom internet çöktü mü?

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Türk Telekom çöktü mü? Türk Telekom sorun ne? Türk Telekom internet çöktü mü?

Türk Telekom kullanıcıları internete erişimde sorun yaşadıklarını dile getiriyorlar. Peki, Türk Telekom çöktü mü? Türk Telekom sorun ne? Türk Telekom internet çöktü mü?

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Türk Telekom çöktü mü? Türk Telekom kullanıcıları internete erişimde sorun yaşadıklarını dile getiriyorlar. Peki, Türk Telekom çöktü mü? Türk Telekom sorun ne? Türk Telekom internet çöktü mü? İşte detaylar...

TÜRK TELEKOM ÇÖKTÜ MÜ?

Türk Telekom kullanıcıları yavaş internet nedeniyle sorun yaşadıklarını dile getiriyorlar.

Türk Telekom çöktü mü? Türk Telekom sorun ne? Türk Telekom internet çöktü mü?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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