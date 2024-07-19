TÜRK TELEKOM ÇÖKTÜ MÜ? Türk Telekom ne zaman çöktü, ne oldu? Türk Telekom ne zaman düzelecek?

Türk Telekom çöktü mü sorusunun cevabı araştırılıyor. Kullanıcılar, sorunun ne zaman çözüleceğini merak ediyor. Türk Telekom'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak yaşanan sorunların siber saldırılardan kaynaklanabileceği belirtiliyor. TÜRK TELEKOM ÇÖKTÜ MÜ? Türk Telekom ne zaman çöktü, ne oldu? Türk Telekom ne zaman düzelecek?

TÜRK TELEKOM ÇÖKTÜ MÜ?

Türk Telekom kullanıcıları, 19 Temmuz 2024 tarihinde mobil internet erişiminde sorunlar yaşıyor. Türkiye genelinde birçok kullanıcı, mobil veri üzerinden internete bağlanmakta zorluk çekiyor.

TÜRK TELEKOM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Bu tür erişim aksaklıklarının, dünya genelinde birçok kurumun maruz kaldığı saldırılarla ilgili olduğu ve Türk Telekom'un siber güvenlik uzmanlarının bu saldırıları bertaraf etmek için çalıştığı ifade ediliyor.