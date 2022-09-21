Türk Telekom çöktü mü? Türk Telekom internet neden çekmiyor?

Türk Telekom kullanıcıları 21 Eylül tarihinde yaşanılan sorunların ardından Türk Telekom çöktü mü? Ve Türk Telekom'da sorun mu var? Sorularını araştırmaya başladı. Türk Telekom'da sorun yaşayan kullanıcılar, internet üzerinde Türk Telekom çöktü mü? Sorusunu aratmaya başladılar. Peki, Türk Telekom çöktü mü? Türk Telekom'da sorun mu var? 21 Eylül Türk Telekom'a ne oldu?

Türk Telekom çöktü mü? Türk Telekom kullanıcıları 21 Eylül tarihinde yaşanılan sorunların ardından Türk Telekom çöktü mü? Ve Türk Telekom'da sorun mu var? Sorularını araştırmaya başladı. Türk Telekom'da sorun yaşayan kullanıcılar, internet üzerinde Türk Telekom çöktü mü? Sorusunu aratmaya başladılar. Peki, Türk Telekom çöktü mü? Türk Telekom'da sorun mu var? 21 Eylül Türk Telekom'a ne oldu? İşte detaylar...

TÜRK TELEKOM ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya ve daha birçok platformda kullanıcılar Türk Telekom'da problem olduğunu bildirdi. Türk Telekom'un çöktüğüne dair henüz resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi fakat yardımcı araçlar aracılığıyla birlikte bu konuyu anlamak pek zor olmuyor. Aşağıda yer alan grafikte son 24 saat içinde gönderilen sorun raporlarının bir görünümünü gösterir. Kullanıcılar tarafından bildirilen sorunlarda artış olması nedeniyle Türk Telekom'da olağanüstü bir problem olduğunu anlamak mümkün.