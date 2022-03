Türk Tabipler Birliği Başkanı kimdir? Şebnem Korur Fincancı kimdir, mesleği nedir?

Türk Tabipler Birliği Başkanı kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. TTB Merkez Konseyi 1953 yılında İstanbul'da kurulmuş, daha sonra 1983 yılında Ankara'ya geçmiştir. Hâlen Ankara-Maltepe'deki binasında faaliyetlerini sürdürmektedir.

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ BAŞKANI KİMDİR?

Türk Tabipler Birliği başkanı Şebnem Korur Fincancı'dır.

Merkez Konseyi Başkanları

Prof. Dr. Nusret Fişek (1984-1990)

Dr. Selim Ölçer (1990-1996)

Dr. Füsun Sayek (1996-2006)

Prof. Dr. Gençay Gürsoy (2006-2010)

Dr. Eriş Bilaloğlu (2010-2012)

Prof. Dr. Ahmet Özdemir Aktan (2012-2014)

Dr. Bayazıt İlhan (2014-2016)

Prof. Dr. Raşit Tükel (2016-2018)

Prof. Dr. Sinan Adıyaman (2018-2020)

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı (2020-günümüz)

ŞEBNEM KORUR FİNCANCI KİMDİR?

Rasime Şebnem Korur Fincancı (d. 1959-İstanbul), adli tıp, işkencenin saptanması ve rehabilitasyonu alanlarında uzman bir doktor. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Adli Tıp Uzmanları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Ceza Hukuku Araştırmaları Derneğinin kurucu üyesidir.

Eğitimini Kadıköy Maarif Koleji ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yaptı.

Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, Türk Patoloji Derneği, Forensic Science Society (İngiltere), Académie Internatıonale de Médecine Légale et de Médecine Sociale, International Academy of Legal Medicine, New York Academy of Sciences, İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi Cezaevleri Çalışma Grubu, Association de Droit Penale Internationale, Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu ve benzeri kurumlarda görev yapmıştır.

İngilizce, Almanca ve Klasik Yunanca bilir.

2003 yılından bu yana Evrensel gazetesi köşe yazarıdır.

Fincancı, 20 Haziran 2016'da Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve yazar Ahmet Nesin ile birlikte Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma amacıyla başlatılan "bir günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliği" kampanyasına katılmaları nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçlaması ile tutuklandı. Mahkeme gerekçe olarak, "üç kişinin gazetenin genel yayın yönetmenliğini üstlendikleri tarihlerde yayımlanan haberiçerikleri ve görsellerde silahlı terör örgütü PKK/ KCK veya bu örgüte bağlı alt yapılanmaların propagandası mahiyetinde yazılar yazıldığı, örgüt adına suç işleyen, güvenlik güçleriyle çatışan kişilerin övüldüğünün anlaşıldığı" belirtildi. 30 Haziran 2016'da, Erol Önderoğlu ile birlikte tahliye edildi.

Haberler.com - Gündem