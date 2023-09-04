Türk spor tarihinde bir ilk! Dünya basını, Filenin Sultanları'nın şampiyonluğunu böyle gördü

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, finalde Sırbistan'ı 3-2 yenerek kupaya ulaştı. Filenin Sultanları'nın başarısına dünya basını geniş yer ayırdı.

"VOLEYBOL TARİHİNDE BİR SAYFA DAHA YAZILIYOR"

Volleynews'te yer alan haberde tarihi şampiyonluk için, "Brüksel'de voleybol tarihinde bir sayfa daha yazılıyor. Tarihinde ilk kez Türkiye, Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nı gergin ve olağanüstü çekişmeli geçen finalde Sırbistan'ı 3-2 yendi. 'İstanbul'un bir şubesi gibi görünen Brüksel'de iki buçuk saatten fazla süren yorucu mücadelenin ardından Türkiye, beşinci sette skoru 10-12'ye getirdi ve son sevinç patlamasına kadar liderliğini korudu." ifadeleri kullanıldı.

"AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNU PERÇİNLEDİ"

Orldofvolley'de ise finalin oldukça çekişmeli geçtiğine vurgu yaparken, "Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın heyecan dolu final maçında Türkiye, Brüksel'de Sırbistan'a karşı 3-2'lik (25-27, 25-21, 22-25, 25-22, 15-13) muhteşem bir galibiyet elde etti. Böylece prestijli Avrupa Şampiyonu unvanını elde etti. Beşinci sette Türkiye çoğu zaman öndeydi ama sonuna kadar puan puana giden bir mücadeleydi. Türkiye 15-13 galibiyet gelerek Avrupa şampiyonluğunu perçinledi. Maçın yıldız oyuncusu Melissa Vargas, Türkiye adına 41 sayı kaydetti. Sırp tarafında Tijana Boskovic 37 sayıyla en etkili oyuncu oldu." denildi.

"TÜRKİYE MÜKEMMEL SEZONA DEVAM EDİYOR"

Globa'da ise Türkiye'nin Avrupa şampiyonluğu için, "Türkiye, Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek eşi benzeri görülmemiş Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nı kazandı. Yeni gelen İtalyan başantrenör Daniele Santarelli'nin komutası altında şu ana kadar Türkiye neredeyse mükemmel bir sezona devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

"KARŞI KONULAMAZ VARGAS"

Ivolleymagazine'de Türkiye'nin ilk kez Avrupa şampiyonu olduğu belirtilirken, "Karşı konulamaz Melissa Vargas'ın 41 sayısıyla Boskovic'in 37 sayı atmasına rağmen Guidetti'nin kızları şampiyonluğu Belgrad'a geri getiremedi. Giovanni Guidetti'nin ardından gelen büyü, son 20 yılın en iyi başantrenörlerinden biri olmasına rağmen Avrupa Şampiyonası'nı kazanmasını engellemeye devam ediyor." denildi.