Türk Sanat Müziği Günü ne zaman? En Güzel Türk Sanat Müziği Günü sözleri ve mesajlar

Usta Sanatçı Zeki Müren'in bu yıl 91.doğum günü olan 6 Aralık, 11. kez 'Türk Sanat Müziği Günü' olarak kutlanıyor. Peki Türk Sanat müziği günü nedir? EN Güzel Türk Sanat Müziği Günü sözleri ve mesajlar....

Milyonlarca Türk Sanat Müziği seven vatandaş tarafından Türk sanat Müziği Günü merak ediliyor. Türk sanat müziğinin önemi nedir? Türk sanat müziği Nedir? Türk Sanat Müziği kaça ayrılır? Türk sanat müziği günü ne zaman? Sorularının yanıtı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

TÜRK SANAT MÜZİĞİ NEDİR?



Türk Sanat Müziği içerisin de çeşitli İslam nağmeleri de barındıran, Osmanlı zamanın da daha çok şekillenen, zengin kültür ve birikime dayanan bir müzik çeşididir. Klasik Türk Müziği olarak da literatür de geçmektedir. Cumhuriyet döneminde de bu anlam da birçok eser kazandırılmıştı

TÜRK SANAT MÜZİĞİ KAÇA AYRILIR?

Türk Sanat Müziği Türleri; Şarkı, Aranağme, Gazel, Taksim, Peşrev, Medhal, Saz Eseri, Semai, Beste, Kar, Kar-ı Natık ve Fasıldır. Eğlence Müziği olan türler ise; Sirto, Longa, Çiftetelli, Mandra, Kanto, Tavşanca ve Köçekçedir.

TÜRK SANAT MÜZİĞÜ GÜNÜ NE ZAMAN?

6 Aralık ilk defa 2012 yılında, Onur Akay'ın TRT Müzik ekranlarında yaptığı öneri ile kabul edildi ve Türk Sanat Müziği Günü olarak kutlandı. Aynı zamanda sanat güneşimiz Zeki Müren'in doğum günü olan Türk Sanat Müziği Günü, basında büyük yankı buldu. Sanatçıların ve koroların verdiği konserlerle kutlanan bu özel gün, her yıl 6 Aralık tarihinde tüm yurtta kutlanıyor.

TÜRK SANAT MÜZİĞİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Köklerini geçmişten alan yüksek bir değere sahip olan Türk sanat müziği; eşsiz zenginlikte bir repertuvara sahiptir. Gelenek sahibi bir müzik olmasıyla da öne çıkan Türk sanat müziği; bu yönüyle Batılılar'ın klasik müziği ve Hint müziğiyle birlikte dünyanın üç klasik müzik türünden biri olarak kabul edilir.

EN GÜZEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI