Türk Sanat Müziği Günü ne zaman? En Güzel Türk Sanat Müziği Günü sözleri ve mesajlar
Gündem Haberleri
Usta Sanatçı Zeki Müren'in bu yıl 91.doğum günü olan 6 Aralık, 11. kez 'Türk Sanat Müziği Günü' olarak kutlanıyor. Peki Türk Sanat müziği günü nedir? EN Güzel Türk Sanat Müziği Günü sözleri ve mesajlar....
Türk Sanat Müziği içerisin de çeşitli İslam nağmeleri de barındıran, Osmanlı zamanın da daha çok şekillenen, zengin kültür ve birikime dayanan bir müzik çeşididir. Klasik Türk Müziği olarak da literatür de geçmektedir. Cumhuriyet döneminde de bu anlam da birçok eser kazandırılmıştı
Türk Sanat Müziği Türleri; Şarkı, Aranağme, Gazel, Taksim, Peşrev, Medhal, Saz Eseri, Semai, Beste, Kar, Kar-ı Natık ve Fasıldır. Eğlence Müziği olan türler ise; Sirto, Longa, Çiftetelli, Mandra, Kanto, Tavşanca ve Köçekçedir.
6 Aralık ilk defa 2012 yılında, Onur Akay'ın TRT Müzik ekranlarında yaptığı öneri ile kabul edildi ve Türk Sanat Müziği Günü olarak kutlandı. Aynı zamanda sanat güneşimiz Zeki Müren'in doğum günü olan Türk Sanat Müziği Günü, basında büyük yankı buldu. Sanatçıların ve koroların verdiği konserlerle kutlanan bu özel gün, her yıl 6 Aralık tarihinde tüm yurtta kutlanıyor.
Köklerini geçmişten alan yüksek bir değere sahip olan Türk sanat müziği; eşsiz zenginlikte bir repertuvara sahiptir. Gelenek sahibi bir müzik olmasıyla da öne çıkan Türk sanat müziği; bu yönüyle Batılılar'ın klasik müziği ve Hint müziğiyle birlikte dünyanın üç klasik müzik türünden biri olarak kabul edilir.
- "Kirpiklerimi yak, son sigaranda! Dertlerim dumanlara karışsın…" Türk Sanat Müziği günü kutlu olsun!
- "Makber mi nedir şu gördüğüm yer, ya böyle reva mı ey cay-ı dilber." Türk Sanat Müziği günü kutlu olsun!
- "Seni ben unutmak istemedim ki, uzayan yollara neden inandın?" Türk Sanat Müziği günü kutlu olsun!
- Gözlerinin içine başka hayal girmesin, bana ait çizgiler dikkat et silinmesin."Türk Sanat Müziği günü kutlu olsun!
- "Ağladığın geceleri, kalbindeki acıları, çekinmeden bana getir. Sen tükenme beni bitir." Türk Sanat Müziği günü kutlu olsun!
- "Gülüşün ince, kıvrak, şensin. Bir selam vermeden geçersin. Bilsen beni ne çok üzersin. Seviyorum seni zalim. " Türk Sanat Müziği günü kutlu olsun!
- Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini, yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı, dizlerinin yerine dayasaydım taşlara." Türk Sanat Müziği günü kutlu olsun!