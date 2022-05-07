Türk Projeleri Kazakistan ve Özbekistan Emlak Fuarlarında Sergilenecek

Gayrimenkul sektörü Uluslararası Emlak Fuarları ReExpo ve Second Home; Kazakistan, Özbekistan, Libya, Hollanda, Belçika ve Pakistan fuarlarında buluşacak. 25 binden fazla ziyaretçi katılımının beklendiği fuarlarda 100'un üzerinde uluslararası projenin sergilenmesi bekleniyor. Ticaret Bakanlığı, fuara katılan gayrimenkul sektöründeki firmalara hizmet ihracatı kapsamında devlet desteği de verecek.

Atılım Fuarcılık tarafından organize edilen fuarlardan Kazakistan Emlak Fuarı 24-26 Kasım, Özbekistan Emlak Fuarı ise 9-10 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak. 100'un üzerinde uluslararası projenin sergilenmesi beklenen fuarlara sanal ya da fiziki olarak katılan firmalar hizmet ihracatı kapsamında devlet desteği de alabilecek. Bu fuar kapsamında potansiyel yatırımcılara dünya çapında farklı projeler tanıtılacak. Böylece gayrimenkul alıcıları ve yatırımcıları için Türkiye'de yatırım yapma fırsatı sunacak ve Türkiye'ye döviz girdisi sağlanacak.

ŞİRKETLERE 1,8 MİLYON TL'LİK REKLAM DESTEĞİ SAĞLANACAK

Ticaret Bakanlığı, 20 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar" uyarınca gayrimenkul sektöründeki firmalara hizmet ihracatı kapsamında devlet desteği verecek. Türkiye'de gayrimenkul hizmeti veren şirketler, kurum ve kuruluşların yanı sıra sanal ve yurt dışında fiziki olarak Bakanlık tarafından desteklenen fuar firmaları da bu destekten yararlanabilecek. Türkiye'de gayrimenkul hizmeti veren tüm şirketler, kurum ve kuruluşlar devlet desteğinden yararlanabilecek. Fuar ve etkinlikler kapsamında 300 bin TL'den başlayan destekler, 1,8 milyon TL'ye kadar çıkacak.